La Ferrari F80 non è solo una supercar, ma rappresenta l’apice della tecnologia e delle prestazioni della casa di Maranello. Seguendo la tradizione delle vetture leggendarie come la GTO del 1984, la F40, la F50, la Enzo e la LaFerrari, la F80 segna un nuovo traguardo nella storia del Cavallino Rampante. La produzione di questa vettura esclusiva è limitata a 799 esemplari, già tutti venduti, con un prezzo di circa 3,6 milioni di euro ciascuno. La produzione inizierà nel 2025 e terminerà nel 2027, anno in cui Ferrari celebrerà il suo 80° anniversario, da cui deriva il nome della vettura.

Un motore ibrido rivoluzionario

Al cuore della F80 troviamo un motore ibrido che porta a nuovi livelli la combinazione tra motore a combustione interna e sistema elettrico. Il motore, denominato F163CF, è un V6 ibrido a 120° capace di generare 900 cavalli, cui si aggiungono 300 cavalli prodotti dal sistema elettrico, per un totale di 1.200 cavalli. Questo rende la F80 la Ferrari stradale più potente di sempre, con prestazioni incredibili: da 0 a 100 km/h in 2,15 secondi e da 0 a 200 km/h in 5,75 secondi, con una velocità massima di 350 km/h. Il motore è ispirato alle competizioni, in particolare alla Ferrari 499P, vincitrice della 24 Ore di Le Mans, e utilizza componenti di derivazione corsistica, come il basamento e i cuscinetti, per garantire prestazioni senza compromessi.

Tecnologia ibrida ispirata alla Formula 1

Il sistema ibrido della F80 si ispira alla Formula 1, adottando i concetti di MGU-K (recupero di energia cinetica) e MGU-H (recupero di energia termica). La F80 è dotata di tre motori elettrici, due sull’asse anteriore e uno al posteriore, progettati interamente a Maranello. Questi motori utilizzano tecnologie avanzate come il rotore Halbach Array, che massimizza i flussi magnetici, e la fibra di carbonio per ridurre il peso. La gestione dell’energia è altrettanto innovativa: la vettura può gestire contemporaneamente tre livelli di tensione (800V, 48V e 12V) grazie a un convertitore DC/DC ad alta efficienza. Il sistema batteria ad alta tensione da 800V contribuisce a ridurre il peso complessivo e ad abbassare il baricentro, migliorando così la dinamica del veicolo.

Aerodinamica avanzata

Uno degli aspetti più straordinari della Ferrari F80 è la sua aerodinamica. Il design è stato pensato per ottimizzare la performance senza compromettere la velocità. La F80 genera un carico aerodinamico verticale di 1.050 kg a 250 km/h, con 460 kg provenienti solo dall’avantreno, ispirato alle vetture di Formula 1 e World Endurance Championship. Il retrotreno non è da meno, con un diffusore posteriore e un’ala attiva che producono 590 kg di carico aerodinamico. L’ala posteriore attiva può modificare la sua incidenza in tempo reale, adattando la vettura alle diverse condizioni di guida e migliorando la stabilità in curva.

Interni e tecnologia al servizio del pilota

Gli interni della F80 sono stati progettati per offrire al pilota un’esperienza di guida simile a quella di una monoposto da corsa. Il sedile del passeggero è leggermente arretrato rispetto a quello del pilota, riducendo la larghezza della vettura per migliorare l’aerodinamica. Materiali come la fibra di carbonio e la pelle di alta qualità garantiscono leggerezza e robustezza. Ferrari ha scelto di tornare a un volante con pulsanti fisici, preferendolo all’approccio full-digital degli ultimi anni, per garantire un controllo più intuitivo. Le sospensioni attive e le modalità di guida avanzate (Hybrid, Performance e Qualify) rendono la F80 una vettura versatile, in grado di adattarsi a qualsiasi situazione, sia in pista che su strada.

Freni innovativi e design futuristico

L’impianto frenante della F80 è stato sviluppato in collaborazione con Brembo e introduce dischi in carbonio CCM-R Plus, derivati dalle competizioni, per garantire una frenata efficace anche nelle condizioni più estreme. Il design della vettura richiama il mondo aerospaziale, con linee muscolose e una cabina compatta. Le porte ad apertura a farfalla e il cofano posteriore con sfoghi per l’aria calda dal motore rappresentano un perfetto equilibrio tra estetica e funzionalità. Il risultato finale è una vettura che non solo incanta per le sue prestazioni, ma anche per il suo stile unico, destinata a diventare un’icona del mondo automobilistico.