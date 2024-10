La Juventus si trova in un momento cruciale della propria stagione. La squadra non può essere considerata un prodotto finito, ma piuttosto un progetto in rapida evoluzione. L’infortunio di Bremer, uno dei top player della rosa, ha rappresentato un ostacolo significativo nel processo di crescita della squadra. Questo imprevisto ha spinto il direttore sportivo Cristiano Giuntoli a prendere provvedimenti urgenti. Con l’apertura del mercato di gennaio all’orizzonte, la Vecchia Signora deve cogliere l’opportunità di rinforzare la propria difesa, acquistando un nuovo difensore centrale.

L’opportunità di Skriniar

Recentemente, si è presentata un’interessante opportunità sul mercato: Milan Skriniar, ex difensore dell’Inter, è stato proposto alla Juventus. Skriniar non avrebbe preclusioni a vestire la maglia bianconera e nei prossimi giorni attende un segnale dal suo agente per comprendere se ci sono possibilità concrete di trasferimento a Torino. Attualmente, il difensore slovacco non sta trovando molto spazio al Paris Saint-Germain, con solo tre presenze in questa prima parte di stagione. Skriniar è motivato a cambiare aria e sarebbe pronto a farlo già nel prossimo mercato di gennaio.

Le condizioni per l’affare

Cristiano Giuntoli ha a disposizione una lunga lista di possibili profili difensivi da considerare sul mercato, ma fino ad ora non sono state avviate trattative concrete. Skriniar figura tra questi profili grazie alla sua esperienza, leadership, qualità e alla determinazione di riprendersi quanto perso nel corso della stagione. Tuttavia, l’arrivo di Skriniar alla Juventus dipenderebbe da alcune condizioni specifiche: in particolare, un prestito fino al termine della stagione, con una parte del suo ingaggio a carico del Paris Saint-Germain. Sebbene l’affare si presenti come una sfida, non è da considerarsi impossibile.