Nell’ultima giornata di Serie A, la 31ma, risalto alla lotta scudetto con il passo falso dell’Inter sul campo del Parma (2-2) e della lotta per la Champions, con Roma-Juventus 1-1, Atalanta-Lazio 0-1 e Milan-Fiorentina 2-2.

La moviola di Parma-Inter

Il primo caso è il 2-0 per l’Inter, firmato Thuram. Resta il dubbio su un possibile tocco di mano dell’attaccante francese, non chiarito del tutto dalle immagini. Infine, all’87’, contatto in area tra Camara e Carlos Augusto, ma per l’arbitro non c’è nulla.

Luca Marelli spiega che sul presunto tocco di mano di Thuram rimangono dubbi: “Se ci fosse stato contatto diretto col braccio, il gol sarebbe stato da annullare, ma non ci sono immagini certe”. Calvarese concorda: “Dal vivo sembrava tocco, ma in assenza di prove chiare, si segue la decisione di campo”.

La moviola di Milan-Fiorentina

Milan-Fiorentina, terminata 2-2, è stata costellata da numerosi episodi da moviola. Al 42′ la Fiorentina segna con Ranieri, che realizza un pregevole pallonetto su Maignan, ma la rete viene annullata per un fallo precedente di Parisi su Pulisic. Nel finale, l’arbitro annulla un gol di Dodo all’89’ per fuorigioco e al 92’ espelle Palladino per proteste.

L’ex arbitro Calvarese, sulla sua rubrica online, giudica corretta l’annullamento del gol a Ranieri, causato da un fallo evidente di Parisi su Pulisic.

La moviola di Roma-Juventus

Durante Roma-Juventus, 1-1 il finale, non sono mancati episodi controversi. Al 17′, Mancini stende Yildiz senza ricevere cartellino giallo, protestando poi animatamente con l’arbitro. Poco dopo, al 26′, Cristante colpisce Nico Gonzalez con una sbracciata: arriva il giallo per il romanista. L’episodio più discusso avviene al 45’, quando il tiro di El Shaarawy viene respinto col gomito da Kelly: il direttore di gara, ben posizionato, dopo un breve consulto col VAR, non assegna rigore, ritenendo il braccio aderente al corpo. Sul punto concordano gli esperti Luca Marelli e Gianpaolo Calvarese: entrambi giudicano corretta la decisione arbitrale, sottolineando come solo un tocco col braccio destro – tenuto largo – avrebbe giustificato il penalty. Al 65’ viene ammonito Veiga per un fallo su Dovbyk, mentre al 79′ Konè commette un intervento pericoloso su Cambiaso ma viene graziato.