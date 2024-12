Nell’ultima giornata del campionato di Serie A del 2024, la diciottesima, ci sono stati vari episodi da moviola che hanno coinvolto arbitri e Var. Di seguito gli episodi arbitrali più discussi.

Milan-Roma, la moviola

Il Milan chiede un calcio di rigore per un contatto dubbio tra Reijnders e Pisilli. Il centrocampista olandese riceve in piena area di rigore, orienta il proprio stop per superare Pisilli e viene steso da un contatto in scivolata. Tuttavia, nell’ottica del direttore di gara, è Reijnders ad allargare il proprio raggio d’azione e la gamba per cercare il contatto con il centrocampista giallorosso. Tutto regolare per Fabbri dunque e nessun check del VAR.

Non capisce cone tanti altri, succede 🫤 È semplice

Il milanista ha già giocato la palla; la scivolata di #Pisilli non gli ha impedito il tiro, ha deviato la palla.

Quardare attentamente la sequenza

✅️tiro di #Reijnders

✅️scivolata di #Pisilli

✅️tuffo di #Reijnders https://t.co/l2vsMKbZtU — Maria Letizia (@old_marlet) December 30, 2024

La moviola di Napoli-Venezia

Napoli-Venezia abbastanza movimentato sotto l’aspetto degli episodi finiti sotto la lente d’ingrandimento dell’arbitro Cosso, sostituto forzato del collega Marchetti. Il primo episodio è valso un rigore per i padroni di casa, poi sbagliato da Lukaku che si è fatto ipnotizzare dal grande riflesso di Stankovic. Cross di Olivera intercettato col braccio sinistro da Idzes, troppo largo e in posizione punibile. Cosso non ha avuto esitazioni e ha subito indicato il dischetto.

Nel secondo ci sono state le proteste ospiti, sempre per un presunto fallo di mano di Juan Jesus in opposizione a un cross di Oristanio, il quale chiedeva l’impatto col braccio anche per il difensore brasiliano. Nessun dubbio per Cosso che ha lasciato proseguire: la sfera infatti ha colpito Juan Jesus sul fianco destro, dunque in una zona del corpo consentita dal regolamento.

Non capisce cone tanti altri, succede 🫤 È semplice

Il milanista ha già giocato la palla; la scivolata di #Pisilli non gli ha impedito il tiro, ha deviato la palla.

Quardare attentamente la sequenza

✅️tiro di #Reijnders

✅️scivolata di #Pisilli

✅️tuffo di #Reijnders https://t.co/l2vsMKbZtU — Maria Letizia (@old_marlet) December 30, 2024

Cagliari-Inter, i casi da moviola

Rischia il cartellino rosso Marcus Thuram per un fallo di reazione su Yerry Mina. Il centrale del Cagliari affossa l’attaccante dell’Inter. Poi i due si dicono qualcosa a terra, Thuram dà una gomitata e poi lamenta una “strizzata” nelle parti basse che però non c’è. Ci stava il cartellino rosso.