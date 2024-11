L’ultimo turno di Serie A ha visto un ritorno delle polemiche arbitrali. Durante la undicesima giornata del campionato, ci sono stati vari episodi che hanno scatenato critiche nei confronti degli arbitri e soprattutto del VAR.

Il gol annullato in Udinese-Juventus

Ha generato qualche discussione la decisione arbitrale di Abisso di annullare un gol all’Udinese segnato da Keinan Davis nel corso della partita poi persa 0-2 contro la Juventus. Al termine del match il centravanti inglese ha ammesso la propria colpevolezza nella situazione del gol, nel corso dell’intervista post con Dazn: “Sul gol annullato ho spinto leggermente Gatti contro il portiere, era fallo. È successo perché avevo fame di segnare, ma non ci sono riuscito in modo regolare”.

I casi da moviola di Monza-Milan

Al 7′ il Monza segna con Mota Carvalho, ma l’arbitro annulla la rete per una leggera trattenuta di Bondo su Theo Hernandez. Pur avendo visto il contatto, l’arbitro lascia proseguire l’azione e interviene solo dopo il gol, provocando le proteste della squadra brianzola. La trattenuta c’è stata e per questo il VAR non poteva farci niente perché la valutazione sull’intensità del contatto può farla solo l’arbitro e ha lasciato che prevalesse la sua decisione.

La moviola di Verona-Roma

Il gol del 2-1 del Verona, siglato da Magnani, ha suscitato moltissime proteste. Magnani si infila tra Dovbyk e Ndicka e batte Svilar, ma il difensore del Verona rifila una vera e propria gomitata in faccia a Ndicka. Nel mentre c’è Kastanos che ostacola Svilar, ma per l’arbitro è tutto ok. Nessun richiamo dal VAR. Grandi proteste dalla panchina della Roma, compresa quella di Michele Salzarulo, match analyst di Juric, che una volta fischiata la fine del primo tempo era andato dall’arbitro Marcenaro per mostrargli le immagini della gomitata. È stato espulso per questo episodio.

Il gol annullato al Venezia contro l’Inter

Il Venezia trova il pari ma il VAR annulla la rete a partita finita. All’ultimo affondo Sverko arriva sul cross di Haps saltando su Bisseck e segnando il gol del pareggio. Ferrieri Caputi assegna la rete, il VAR però constata il tocco di mano, con il polso e il gol viene annullato dopo il triplice fischio dell’arbitro.

Su Dazn, l’ex arbitro Luca Marelli ha commentato: “Non se ne accorge neanche Sverko, inizialmente non si accorge neanche del gol. Ci sarebbe stato comunque da discutere sul salto ai danni di Bisseck, ma c’è il tocco di mano che toglie ogni dubbio. La rete non può essere convalidata perché il tocco avviene nell’immediatezza: subito dopo c’è stato un doppio tocco, primo di Sverko e poi di Bisseck. È stata annullata senza on field review, perché è una valutazione oggettiva. Non si può toccare con la mano e subito segnare una rete, a prescindere dalla volontà. Non è rete”.