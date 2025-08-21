Ultimi due test ad Atene per la Nazionale di basket in vista degli Europei (Cipro, 27 agosto-14 settembre): gli azzurri del ct Pozzeco affronteranno giovedì 21 la Lettonia e venerdì la Grecia. Due match ufficiali che fanno parte del “Torneo dell’Acropolis”, competizione di prestigio internazionale. Archiviati i due incontri, la Nazionale volerà direttamente a Cipro dove esordirà giovedì 28 proprio contro la Grecia nell’ambito della prima fase; se la vedrà con la Georgia (sabato 30), la Bosnia Erzegovina (domenica 31), la Spagna (martedì 2 settembre) e infine Cipro (giovedì 4). Seguirà la fase finale ad eliminazione diretta che si giocherà a Riga, capitale della Lettonia; fase a cui prenderanno parte le prime due classificate dei 4 gironi.

A CACCIA DEL SOGNO EUROPEO

Un traguardo centrato due volte (Nantes 1983, Parigi 1999) e che manca ormai da 22 anni. Nel palmares azzurro anche 4 argenti e 4 bronzi. Dieci medaglie in tutto in un torneo che ha già 90 anni di storia cominciati a Ginevra nel 1935; 90 anni che hanno visto la dissolta Unione Sovietica vincere i titolo di campione d’Europa la bellezza di 14 volte (record) seguita da Jugoslavia (8), Spagna (4), Lituania (3).

“L’Italia del Poz”non fa mistero delle proprie ambizioni ma ha anche la consapevolezza dei propri limiti benché l’arrivo di Danilo Gallinari,fresco campione del Portorico e Mvp con i Vaqueros, autorizza ragionevolmente ad alzare l’asticella dei desiderata.

D’accordo, Danilo ha già 37 anni, dovrà centellinare le energie ma è ancora un’ala grande che fa la differenza. Oltretutto è alla sua quarta partecipazione agli Europei, ha esperienza da vendere avendo militato in dieci importanti club stranieri tra cui i Denver Nuggets, gli Atlanta Hawks, i Detroit Pistons. Purtroppo rimane a casa per infortunio (problema muscolare alla gamba destra) Stefano Tonut, guardia dell’Olimpia Milano.

I 12 AZZURRI DEL BASKET CONVOCATI

Il ct Gianmarco Pozzetto, 62 anni, alla guida della Nazionale dal 2022 ha diramato la lista dei convocati. Con l’arrivo di Gallinari il ct ha autorizzato a lasciare il raduno Luca Severini, ala-pivot della Pallacanestro Reggiana, nel club Italia dal 2023. Ecco La Rosa dell’Italia: Spissu, Gallinari, Melli, Fontecchio, Thompson, Ricci,Spagnolo, Procida,Niang,Diouf,Akele, Pajola. Quattro li ha prestati la Virtus Bologna.