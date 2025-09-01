La nuova Italia di Gattuso. Venerdì il debutto a Bergamo contro l’Estonia. Il Ct: ”Sono carico a molla”
Spazio alla nuova Italia del ct Rino Gattuso. Una Nazionale dall’impronta ben definita: anima giovane e attacco pesante. Tanti i debuttanti, gente da Under 21. E assenze di rilievo. Due su tutte: Chiesa e Ricci. Chiesa tornerà probabilmente ad ottobre quando avrà completato il recupero minuti in Premier con il suo Liverpool; Ricci, ora al Milan, fa il supplente di Modric, e nemmeno Allegri sa trovargli un posto per ora nel suo 3-4-2-1. E la concorrenza si fa dura con l’arrivo di Rabiot. Vedremo.
Debutto venerdì a Bergamo con l’Estonia
Settembre cruciale per tenere vivo il sogno del Mondiale senza passare dai playoff: il 5 sera a Bergamo l’Italia affronterà l’Estonia, l’otto settembre se la vedrà a Debrecen (Ungheria) con Israele. Il resto del calendario prevede due incontri ad ottobre e due a novembre in un girone condiviso con Norvegia (capolista con 12 punti), Israele (6), Italia (3), Estonia (3), Moldova (0). Gattuso ha già detto la sua in conferenza stampa a Coverciano: ”Sono carico a molla, sento la responsabilità ma non la paura. Non dovremo avere la frenesia inseguendo la Norvegia: le goleade non appartengono alla nostra storia. E difenderemo a quattro”. Quanto ai convocati il ct non si è allargato più di tanto:”Scamacca e Tonali non sono al top ma restano con noi. Esposito e Leoni hanno la giusta sfacciataggine. Chiesa? Non si sente ancora al 100%”. E poi: ”Voglio ringraziare chi ha comprato il biglietto, ne abbiamo bisogno. Voglio fare anche un appello per la partita di Udine tra un mese e mezzo: abbiamo bisogno della nostra gente, non possiamo più sbagliare. E ringrazio la piazza di Bergamo e nuovamente l’Atalanta: speriamo di dare una gioia a chi verrà allo stadio”.
I convocati
- PORTIERI – Carnesecchi, Donnarumma, Meret, Vicario.
- DIFENSORI – Bastoni, Bellanova, Calafiori, Cambiaso, Di Lorenzo, Dimarco, Gatti, Leoni, Mancini.
- CENTROCAMPISTI – Barella, Fabbian, Frattesi, Locatelli, Rovella, Tonali.
- ATTACCANTI – P.Esposito, Kean, Maldini, Orsolini, Politano, Raspadori, Retegui, Scamacca, Zaccagni.