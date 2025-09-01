Spazio alla nuova Italia del ct Rino Gattuso. Una Nazionale dall’impronta ben definita: anima giovane e attacco pesante. Tanti i debuttanti, gente da Under 21. E assenze di rilievo. Due su tutte: Chiesa e Ricci. Chiesa tornerà probabilmente ad ottobre quando avrà completato il recupero minuti in Premier con il suo Liverpool; Ricci, ora al Milan, fa il supplente di Modric, e nemmeno Allegri sa trovargli un posto per ora nel suo 3-4-2-1. E la concorrenza si fa dura con l’arrivo di Rabiot. Vedremo.

Debutto venerdì a Bergamo con l’Estonia

Settembre cruciale per tenere vivo il sogno del Mondiale senza passare dai playoff: il 5 sera a Bergamo l’Italia affronterà l’Estonia, l’otto settembre se la vedrà a Debrecen (Ungheria) con Israele. Il resto del calendario prevede due incontri ad ottobre e due a novembre in un girone condiviso con Norvegia (capolista con 12 punti), Israele (6), Italia (3), Estonia (3), Moldova (0). Gattuso ha già detto la sua in conferenza stampa a Coverciano: ”Sono carico a molla, sento la responsabilità ma non la paura. Non dovremo avere la frenesia inseguendo la Norvegia: le goleade non appartengono alla nostra storia. E difenderemo a quattro”. Quanto ai convocati il ct non si è allargato più di tanto:”Scamacca e Tonali non sono al top ma restano con noi. Esposito e Leoni hanno la giusta sfacciataggine. Chiesa? Non si sente ancora al 100%”. E poi: ”Voglio ringraziare chi ha comprato il biglietto, ne abbiamo bisogno. Voglio fare anche un appello per la partita di Udine tra un mese e mezzo: abbiamo bisogno della nostra gente, non possiamo più sbagliare. E ringrazio la piazza di Bergamo e nuovamente l’Atalanta: speriamo di dare una gioia a chi verrà allo stadio”.

I convocati