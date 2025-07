Laura Dahlmeier, ex biatleta tedesca e due volte campionessa olimpica (due ori e un bronzo a PyeongChang 2018), è deceduta in seguito a un tragico incidente in alta quota in Pakistan. Lo ha comunicato mercoledì l’agenzia che la rappresentava, Nine&One. Dahlmeier, 31 anni, stava scalando il Laila Peak, vetta del Karakorum oltre i 6.000 metri, quando è stata travolta da una frana a circa 5.700 metri di altitudine, lunedì.

Il suo compagno di cordata, rimasto illeso, ha immediatamente lanciato l’allarme e tentato per ore di soccorrerla, ma la zona si è rivelata inaccessibile a causa delle continue frane e della natura impervia del terreno. I soccorsi, giunti anche via elicottero, non hanno rilevato segni di vita. Le operazioni sono state ufficialmente sospese martedì sera: le condizioni ambientali e il pericolo di ulteriori smottamenti rendono impossibile il recupero del corpo.

Secondo le prime ricostruzioni, Dahlmeier sarebbe morta sul colpo. In una dichiarazione, l’agenzia ha ricordato che l’atleta aveva espresso chiaramente la volontà che nessuno mettesse a rischio la propria vita per tentare di salvarla in situazioni estreme. Il compagno è stato infine scortato in sicurezza al campo base.