Correre le mezze maratone non solo è un’ottima occasione per restare in forma, ma è anche un modo per unire allo sport la scoperta del proprio territorio, che spesso si trascura pur avendolo a portata di mano. Tale binomio è poi enfatizzato in un paese come l’Italia, il cui patrimonio culturale e paesaggistico è così eterogeneo da racchiudere in pochi km quadrati i più svariati scenari. Non è un caso quindi che in Italia si corrano ogni anno tantissime mezze maratone: in queste righe andremo a scoprire le più importanti.

Roma – Ostia Half Marathon

La Roma – Ostia è senza alcun dubbio la mezza maratona più famosa d’Italia. Si corre generalmente agli inizi di marzo, e vanta un percorso che parte dal quartiere EUR della capitale per arrivare al traguardo sul mare di Ostia. Si tratta di un tracciato adatto anche ai corridori meno esperti, perché ha pochi dislivelli e tanti rettilinei. Si può partecipare quindi alla Roma – Ostia sia come atleta professionista che è alla ricerca della sua migliore performance, sia come amatore che vuole godersi in un modo diverso le strade della capitale.

Napoli City Half Marathon

Meno famosa ma non per questo meno bella è la Napoli City Half Marathon, la mezza maratona del capoluogo campano. A proposito di scenari suggestivi, correre sul lungomare di Napoli con il Vesuvio come sfondo è un’esperienza unica. La Napoli City Half Marathon si corre generalmente a febbraio, e attira ogni anno tantissimi corridori.

Giulietta & Romeo Half Marathon

Non poteva esserci nome diverso per la mezza maratona organizzata nel cuore di Verona. Il percorso si snoda nel cuore del centro storico cittadino, passando per l’Arena, Castelvecchio e costeggiando l’Adige, rivivendo quindi quegli scenari tipici dell’amore shakespeariano. Menzione speciale anche per comparto organizzativo della Giulietta & Romeo Half Marathon, che cura ogni dettaglio.

Stramilano Half Marathon

Quando si parla di gare podistiche in Italia, il primo pensiero non può non andare alla Stramilano, che da oltre 50 anni si corre in quel di Milano. Oltre alla gara principale, il comitato organizzativo ha ideato anche la Stramilano Half Marathon, una mezza maratona pensata soprattutto per i runner non professionisti. Anche correre nel cuore di Milano ha il suo fascino, perché attraversare sia i quartieri di ultima generazione, sia quelli storici permette di scoprire volti diversi della stessa città.

Mezza Maratona di Firenze

Non poteva ovviamente mancare una mezza maratona anche nella città simbolo del Rinascimento italiano: la Mezza Maratona di Firenze offre ai corridori la possibilità di correre fra le stradine del centro, passando davanti al Duomo e attraversando Ponte Vecchio. Una manifestazione unica nel suo genere, quindi, che unisce sport e arte in un connubio indissolubile.

Jesolo Moonlight Half Marathon

E se si provasse a correre di sera? Non c’è bisogno di immaginarselo, esista già la Jesolo Moonlight Half Marathon. Con partenza al tramonto, questa mezza maratona permette a tantissimi appassionati di correre sul litorale di Jesolo, godendo dello scenario del sole che cala nel mare e delle luci che si accendono. La Jesolo Moonlight Half Marathon si tiene solitamente nel mese di maggio, e spesso a partecipare sono persone che prima hanno passato la giornata al mare e poi si divertono a correre in costume.

Palermo International Half Marathon

Palermo vanta un clima così mite che può organizzare una mezza maratona anche a novembre inoltrato. La Palermo International Half Marathon si corre appunto in pieno autunno, e vanta un percorso che dal lungomare si inoltra in parchi e ville nobiliari. Solitamente la Palermo International Half Marathon è la gara che chiude la stagione sportiva.