Sulle prime pagine sportive di oggi, lunedì 27 gennaio 2025, risalto al trionfo di Jannik Sinner agli Open di Australia. Il tennista italiano ha battuto in finale, 3-0, il tedesco Zverev. In prima pagina anche i risultati del campionato, con l’Inter che rimane in scia del Napoli capolista, mentre il Milan e Fiorentina, vittorie su Parma e Lazio, tornano alla carica per il quarto posto.

Le prime pagine sportive di oggi:

“Il tennista di un altro piante ce l’abbiamo noi”. (La Gazzetta dello Sport)

“Sinner in un anno si è preso il tennis. Una crescita continua e inesorabile, come il suo gioco. Non abbiamo mai avuto un campione così. Intendo così perfetto nello stare in campo e fuori. Perfetto nell’autocontrollo, nella capacità di sbagliare quasi mai il punto decisivo…”. (L’editoriale di Stefano Barigelli sulla Gazzetta dello Sport)

“Sinner inarrestabile. Ieri durante le pause dell’incontro con Zverev ha vinto anche la gara di slalom maschile di sci”. (Il Rompipallone di Gene Gnocchi sulla Gazzetta dello Sport)

“The champiooon. Il tennis di Jannik è un inno all’Italia”. (Il Corriere dello Sport)

“E a un certo punto abbiamo tutti iniziato a tifare un po’ per Zverev. Intendiamoci: mica contro Sinner. Per carità. Anzi, a guardare bene non era tifo, era piuttosto empatia, perché in campo c’era un essere umano che lottava disperatamente contro una macchina”. (L’editoriale di Guido Vaciago su Tuttosport)

“Poker Inter: -3 dal Napoli. Milan elettrico”. (Il Corriere dello Sport)

“Risposta dell’Inter, Lautaro è l’anti Napoli: “Non abbiamo paura”. (La Gazzetta dello Sport)