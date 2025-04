Sulle prime pagine dei quotidiani sportivi grande risalto alla corsa per il terzo e quarto posto, ovvero gli ultimi due posti disponibili per entrare in Champions. Vittoria importantissima della Lazio sul campo dell’Atalanta e il pareggio tra Roma e Juve. Stasera toccherà al Bologna che ospiterà il Napoli a caccia dei tre punti per accorciare sull’Inter. In vetrina anche le vittorie di Verstappen in F1 sul circuito di Suzuka e di Pogacar nel giro delle Fiandre.

Le prime pagine sportive di oggi:

“Tutta la verità. Oggi Bologna-Napoli, domani Bayern-Inter”. (La Gazzetta dello Sport)

“Italiano-Conte, in palio c’è tutto”. (Il Corriere dello Sport)

“Mucchio Champions. Sette giornate thriller, due posti per sei squadre”. (La Gazzetta dello Sport)

“La Juve loca. Rimontata dalla Roma. Baraonda Champions”. (Il Corriere dello Sport)

“Fenomenali. Pogacar domina le Fiandre, torna la formula Verstappen”. (La Gazzetta dello Sport)

“Fenomeno Antonelli toglie i record a Verstappen”. (Il Corriere dello Sport)

“Il tennis siamo noi. Cobolli e Darderi, grand’Italia!” (Tuttosport)