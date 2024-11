Sulle prime pagine dello sport di oggi, del 25 novembre, grande risalto alla vittoria storica, la seconda consecutiva, dell’Italia del tennis nella Coppa Davis e del quarto titolo di Max Verstappen in Formula Uno.

Le prime pagine sportive di oggi

“Ancora nostra” (La Gazzetta dello Sport)

“Il tennis siamo noi” (Il Corriere dello Sport)

“Siamo solo noi” (Tuttosport)

“Un fantastico 4. Il trionfo di Verstappen: “Il Mondiale più difficile” (La Gazzetta dello Sport)

“F1, genio Verstappen: quarto titolo mondiale” (Il Corriere dello Sport)

“Risposta Lukaku, il Napoli torna al comando” (La Gazzetta dello Sport)

“Il capolavoro è compiuto. Abbiamo vinto la seconda Coppa Davis consecutiva, la terza della nostra storia. Siamo campioni del mondo e con orgoglio possiamo guardare tutti dall’alto in basso. Il sorriso di Jannik Sinner e le lacrime di Matteo Berrettini al termine della finale contro l’Olanda incorniciano un’impresa che entra negli annali dello sport italiano. Lì fuori il pianeta tennis osserva con ammirazione e invidia il nostro Paese che si tiene ben stretta l’Insalatiera d’argento e dentro ci mette le perle di un’annata magica, forse irripetibile”. (L’editoriale di Gianni Valenti sulla Gazzetta dello Sport)

“Era tutto scritto. Era scritto che vincesse il Napoli. Era scritto che la Roma, una malata nient’affatto immaginaria, si sarebbe difesa per tentare di non prenderle: il minimo dal massimo possibile, oggi. Era scritto che segnasse Lukaku. E che, al momento del gol, su Big Rom ci fosse l’invocatissimo (quasi) debuttante Hummels, presentato da Ranieri all’inizio della ripresa in sostituzione di El Shaarawy. Era scritto” (L’editoriale di Ivan Zazzaroni sul Corriere dello Sport)