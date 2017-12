Lega Pro-Serie C in streaming con Sportube, RaiSport e Sportitalia: ecco come vedere le dirette streaming e gli highlights di tutte le partite del girone A, del girone B e del girone C della Serie C 2017-18 e della Coppa Italia di Serie C 2017-18.

Highlights recupero 2a giornata girone C Serie C

26.09. 16:00 Siracusa-Fidelis Andria 0-0 – highlights

Recupero 2a giornata girone B serie C

20.09. 20:30 Fermana-Sambenedettese 2-0 – highlights

Recupero 3a giornata girone A serie C

20.09. 20:30 Livorno-Lucchese 3-0 – highlights

CLASSIFICA GIRONE A SERIE C. Livorno 43 punti; Robur Siena* 33; Pisa 32; Viterbese 31; Olbia 27; Giana Erminio e Pistoiese 26; Arezzo (-2), Carrarese, Lucchese e Monza 24; Piacenza* 23; Alessandria, Arzachena, Pontedera e Pro Piacenza 21; Cuneo 16; Gavorrano 13; Prato 11.

* = 1 partita in meno.

CLASSIFICA MARCATORI GIRONE A SERIE C.

12 reti Tavano (Carrarese; 2 rigori).

10 reti Vantaggiato (Livorno; 2 rigori), Ragatzu (Olbia; 5 rigori).

9 reti Moscardelli (Arezzo; 1 rigore), Bruno (Giana Erminio; 2 rigori).

8 reti Perna (Giana Erminio).

7 reti Curcio (Arzachena; 2 rigori), Chiarello (Giana Erminio), Doumbia (Livorno), Ferrari F. (Pistoiese; 3 rigori), Alessandro (Pro Piacenza; 3 rigori).

6 reti Gonzalez (Alessandria; 1 rigore), Sanna (Arzachena), Vano (Arzachena), Biasci (Carrarese), Dell’Agnello (Cuneo), Murilo (Livorno), Fanucchi (Lucchese; 1 rigore), Giudici (Monza), Ogunseye (Olbia; 1 rigore), Vrioni (Pistoiese; 1 rigore), Ceccarelli (Prato; 2 rigori), Marotta A. (Siena; 1 rigore).

5 reti Marconi (Alessandria; 2 rigori), Coralli (Carrarese), Brega (Gavorrano), De Vena (Lucchese; 2 rigori), Eusepi (Pisa), Pesenti (Pontedera), Guberti (Siena; 1 rigore), Jefferson (Viterbese; 2 rigori), Razzitti (Viterbese; 2 rigori).

4 reti Fischnaller (Alessandria), Moscati (Gavorrano), Maiorino (Livorno), Arrigoni (Lucchese), Cori (Monza; 1 rigore), D’Errico (Monza; 1 rigore), Romero (Piacenza), Mannini (Pisa; 2 rigori), Luperini (Pistoiese), Celiento (Viterbese), Cenciarelli (Viterbese), Vandeputte (Viterbese).

3 reti Cutolo (Arezzo), D’Ursi (Arezzo), Bentivegna (Carrarese), Vassallo A. (Carrarese), Iovine (Giana Erminio), Corazza (Piacenza; 1 rigore), Morosini (Piacenza; 2 rigori), Pederzoli (Piacenza; 2 rigori), De Vitis (Pisa), Masucci (Pisa), Corsinelli (Pontedera), Risalti (Pontedera), Barba (Pro Piacenza).

CLASSIFICA GIRONE B SERIE C. Padova 34 punti; Renate 30; Sambenedettese 29; Feralpisalò e Reggiana 26; Albinoleffe, Triestina e Pordenone 25; Südtirol 24; Fermana 22; Gubbio e Mestre 21; Ravenna e Vicenza 20; Bassano 19; Teramo 18; Fano e Santarcangelo (-1) 13.

Modena escluso dal campionato.

CLASSIFICA MARCATORI GIRONE B SERIE C.

11 reti Guerra (Feralpisalò; 3 rigori).

7 reti Capello (Padova; 3 rigori), Miracoli (Sambenedettese; 2 rigori), Costantino (Sudtirol), Comi (Vicenza; 3 rigori).

6 reti Marchi E. (Gubbio; 1 rigore), Altinier (Reggiana; 1 rigore), Gomez (Renate), Arma (Triestina; 1 rigore), Mensah (Triestina).

5 reti Germinale (Fano; 1 rigore), Lupoli (Fermana), Sansovini (Fermana; 2 rigori), Ciurria (Pordenone), Gerardi (Pordenone), Broso (Ravenna; 2 rigori), Piccioni (Santarcangelo; 1 rigore), Petrella (Triestina).

4 reti Kouko (Albinoleffe), Ferretti (Feralpisalò), Kalombo (Gubbio), Sottovia (Mestre), Belingheri (Padova), Magnaghi (Pordenone), Bracaletti (Triestina; 1 rigore).

3 reti Agnello (Albinoleffe), Colombi (Albinoleffe), Sbaffo (Albinoleffe), Diop (Bassano), Laurenti (Bassano), Torelli (Fano), Marchi M. (Feralpisalò), Beccaro (Mestre; 2 rigori), Neto Pereira (Mestre), Spagnoli (Mestre; 1 rigore), Maza (Pordenone), De Sena (Ravenna), Cesarini (Reggiana), Gelonese (Sambenedettese), Bussaglia (Santarcangelo), Bacio Terracino (Teramo), Foggia (Teramo; 2 rigori), Ilari (Teramo), De Giorgio (Vicenza; 1 rigore).

CLASSIFICA GIRONE C SERIE C. Lecce 41 punti; Catania 38; Trapani 35; Siracusa 31; Virtus Francavilla 28; Matera(-2) 27; Juve Stabia e Rende 25; Catanzaro (-1) 24; Bisceglie, Cosenza e Monopoli 23; Racing Fondi 21; Sicula Leonzio 19; Reggina 18; Paganese 16; Casertana e Fidelis Andria (-1) 15; Akragas (-3) 9.

CLASSIFICA MARCATORI GIRONE C SERIE C.

9 reti Saraniti (V. Francavilla; 1 rigore).

8 reti Curiale (Catania).

7 reti Alfageme (Casertana), Scaringella (Fidelis Andria), Genchi (Monopoli; 2 rigori).

6 reti Caturano (Lecce; 1 rigore), Di Piazza (Lecce), Cesaretti (Paganese), Reginaldo (Trapani; 1 rigore).

5 reti Jovanovic (Bisceglie; 1 rigore), Paponi (Juve Stabia; 1 rigore), Casoli (Matera), Scarpa (Paganese; 3 rigori), Nolé (Racing Fondi; 1 rigore), Bianchimano (Reggina), Bollino (Sicula Leonzio; 2 rigori), Catania (Siracusa; 2 rigori), Murano (Trapani; 1 rigore).

4 reti Salvemini (Akragas; 1 rigore), Lodi (Catania; 3 rigori), Falcone (Catanzaro), Letizia (Catanzaro; 1 rigore), Simeri (Juve Stabia; 1 rigore), Giovinco (Matera; 3 rigori), Strambelli (Matera; 1 rigore), Talamo (Paganese), Corvia (Racing Fondi), D’Angelo (Sicula Leonzio), Scardina (Siracusa), Evacuo (Trapani), Silvestri (Trapani).

3 reti Mazzarani (Catania), Ripa (Catania; 1 rigore), Russotto (Catania), Cunzi (Catanzaro), Baclet (Cosenza; 1 rigore), Bruccini (Cosenza), Mendicino (Cosenza), Mungo (Cosenza), Curcio (Fidelis Andria), Lattanzio (Fidelis Andria), Mancosu (Lecce), Torromino (Lecce), Paolucci (Monopoli), Sarao (Monopoli), Rossini (Rende), Arcidiacono (Sicula Leonzio; 2 rigori).

2 reti Longo (Akragas; 1 rigore), Azzi (Bisceglie; 1 rigore), Partipilo (Bisceglie), Petta (Bisceglie), Carriero (Casertana), Galli (Casertana), Infantino (Catanzaro; 1 rigore), Zanini (Catanzaro), Mendicino (Cosenza), Barisic (Fidelis Andria), Lattanzio (Fidelis Andria), Minicucci (Fidelis Andria), Allievi (Juve Stabia), Mastalli (Juve Stabia), Armellino (Lecce), Cosenza (Lecce), Riccardi (Lecce), Tsonev (Lecce), Mercadante (Monopoli), Regolanti (Paganese), Lazzari (Racing Fondi), Marino (Reggina), Porcino (Reggina), Sciamanna (Reggina), Actis Goretta (Rende; 1 rigore), Vivacqua (Rende), D’Angelo (Sicula Leonzio), Liotti (Siracusa), Mancino (Siracusa), Sandomenico (Siracusa), Fazio (Trapani), Maracchi (Trapani), Pagliarulo (Trapani), Ayina (V. Francavilla), Sicurella (V. Francavilla).

1 rete Franchi (Akragas), Mileto (Akragas), Parigi (Akragas), Sepe (Akragas), Delic (Bisceglie), Lugo (Bisceglie), Montinaro (Bisceglie), Risolo (Bisceglie), De Marco (Casertana), Marotta (Casertana), Padovan (Casertana), Aya (Catania), Biagianti (Catania), Bogdani (Catania), Caccetta (Catania), Di Grazia (Catania), Djordjevic (Catania), Grazia (Catania), Marchese (Catania), Ripa (Catania), Benedetti (Catanzaro), Falcone (Catanzaro), Lukanovic (Catanzaro), Onescu (Catanzaro), Riggio (Catanzaro), D’Orazio (Cosenza), Loviso (Cosenza; 1 rigore), Pascali (Cosenza), Statella (Cosenza), Canotto (Juve Stabia), Crialese (Juve Stabia), Viola L. (Juve Stabia), Ciancio (Lecce), Costa Ferreira (Lecce), Lepore (Lecce).

Battista (Matera), Scognamillo (Matera), Sernicola (Matera), Stendardo (Matera), Urso (Matera), Scoppa (Monopoli; 1 rigore), Sounas (Monopoli), Carini (Paganese), Addessi (Racing Fondi), Corvia (Racing Fondi), De Sousa (Racing Fondi), Ghinassi (Racing Fondi), Mastropietro (Racing Fondi), De Francesco (Reggina), Di Filippo (Reggina), Coppola (Rende), Franco (Rende), Gigliotti (Rende), Laaribi (Rende), Ricciardi (Rende), Ferreira (Sicula Leonzio), Marano (Sicula Leonzio), Squillace (Sicula Leonzio), Tavares (Sicula Leonzio), Bernardo (Siracusa), Grillo (Siracusa), Magnani (Siracusa), Mangiacasale (Siracusa), Turati (Siracusa), Bastoni (Trapani), Dambros (Trapani), Girasole (Trapani), Marras (Trapani), Minelli (Trapani), Abruzzese (V. Francavilla), Agostinone (V. Francavilla), Maccarrone (V. Francavilla), Madonia (V. Francavilla), Viola A. (V. Francavilla).