ROMA – Girone C Serie C 2017-18: classifica, risultati e calendario. Composizione del girone: Akragas, Bisceglie, Casertana, Catania, Catanzaro, Cosenza, Fidelis Andria, Juve Stabia, Lecce, Matera, Monopoli, Paganese, Racing Fondi, Reggina 1914, Sicula Leonzio, Siracusa, Trapani Virtus Francavilla. Calendario Lega Pro girone C 2016-17: pdf, orari, date e pause.

Punti di penalizzazione: Andria -1, Matera -2, Matera -3.

Le regioni più rappresentate sono la Sicilia e la Puglia con cinque società a testa. Seguono Calabria con quattro, Campania con tre, poi Basilicata e Lazio con una formazione a testa.

Sicilia (5 squadre): Catania, Siracusa, Trapani, Akragas, Sicula Leonzio.

Puglia (5 squadre): Lecce, Fidelis Andria, Bisceglie, Virtus Francavilla, Monopoli.

Calabria (4 squadre): Cosenza, Catanzaro, Reggina, Rende.

Campania: (3 squadre): Casertana, Juve Stabia, Paganese.

Basilicata (1 squadra): Matera.

Lazio (1 squadra): Racing Fondi.

Sarà come al solito un campionato seguitissimo, che vede in lizza ben undici squadre che rappresentano altrettanti capoluoghi di provincia. Di queste due sono addirittura città metropolitane, mentre una è capoluogo di regione.

Capoluoghi di provincia (11): Catania, Reggina, Siracusa, Fidelis Andria, Lecce, Catanzaro, Casertana, Cosenza, Trapani, Matera, Akragas.

Città metropolitane (2): Catania, Reggina.

Capoluogo di regione (1): Catanzaro.

RISULTATI GIRONE C SERIE C 2017-18

Giornata 20

22.12. 16:30 Akragas-Matera 1-1

23.12. 14:30 Juve Stabia-Andria 3-0

23.12. 14:30 Reggina-Rende 0-3

23.12. 16:30 Bisceglie-Paganese 3-1

23.12. 16:30 Casertana-Catanzaro 2-1

23.12. 16:30 Cosenza-Monopoli 2-0

23.12. 16:30 Fondi-Catania 1-3

23.12. 20:30 Lecce-Virtus Francavilla 4-0

23.12. 20:30 Siracusa-Trapani 2-2

PROSSIMO TURNO

Giornata 21

29.12. 18:30 Trapani Lecce

30.12. 14:30 Catania Casertana

30.12. 14:30 Matera Sicula Leonzio

30.12. 16:30 Andria Siracusa

30.12. 16:30 Catanzaro Reggina

30.12. 16:30 Monopoli Fondi

30.12. 16:30 Paganese Cosenza

30.12. 16:30 Rende Akragas

30.12. 20:30 Virtus Francavilla Bisceglie

CLASSIFICA GIRONE C SERIE C 2017-18

P G V N P Gf Gs Sequenza Vinte-Nulle-perse 1. Lecce 44 19 13 5 1 34 17 VVNNVVVNVVNVVVVVpNV 2. Catania 41 19 13 2 4 33 13 VVNpVVVVVppVVVVVVpN 3. Trapani 36 19 10 6 3 33 16 NpNVVVNVVVNpVNVVNpV 4. Siracusa 32 19 9 5 5 25 17 NNNVVpVpVVpNpVNVVVp 7. Matera* 28 19 8 6 5 22 20 NVNVVpNpNpVVVVpNNpV 6. Juve Stabia 28 19 7 7 5 24 19 VVNNVppNNVVNppVVpNN 8. Rende 28 19 8 4 7 16 18 VppNNVVpVpVNVNpppVV 9. Virtus Francavilla 28 19 8 4 7 22 27 pVpVppVNVpNVVNVpVpN 9. Cosenza 26 19 7 5 7 20 21 VVVNNpVVNpVpVppNNpp 10. Bisceglie 26 19 7 5 7 19 24 VpVpNVNVpppNNVpNpVV 11. Catanzaro 25 19 7 4 8 22 23 pNVVpVpVpNNppVpVNpV 12. Monopoli 23 19 6 5 8 18 16 ppNpppppVNVNpNVVNVV 13. Racing Fondi 21 19 5 6 8 18 20 pVVpNNVNNVVpNpppppN 14. Sicula Leonzio 18 18 4 7 7 17 21 NVppNNpNpVVNppNpNV 15. Casertana 18 19 4 6 9 16 20 VppNNNVpNNppVpppNVp 16. Reggina 18 19 4 6 9 14 25 ppppNppNVNVppNVNNVp 17. Paganese 16 19 3 7 9 20 30 pNNVNppVppNNNpppNVp 18. Andria* 15 19 2 10 7 19 24 ppVppVNNNNppNNNpNNN 19. Akragas* 10 19 3 4 12 12 32 NpVpppppppNNppVVNpp

*Squadre con punti di penalizzazione: Andria -1, Matera -2, Matera -3.

RISULTATI GIORNATE DISPUTATE

Giornata 19

15.12. 20:45 Juve Stabia-Reggina 2-1

17.12. 14:30 Trapani-Cosenza 1-2

17.12. 16:30 Bisceglie-Fondi 0-2

17.12. 16:30 Catanzaro-Paganese 1-1

17.12. 16:30 Lecce-Monopoli 2-0

17.12. 16:30 Rende-Catania 0-3

17.12. 16:30 Sicula Leonzio-Siracusa 0-0

17.12. 18:30 Virtus Francavilla-Andria 2-1

17.12. 20:30 Matera-Casertana 1-0

Giornata 18

10.12. 14:30 Cosenza-Virtus Francavilla 4-1

10.12. 14:30 Fondi-Akragas 3-0

10.12. 14:30 Monopoli-Trapani 0-0

10.12. 14:30 Siracusa-Juve Stabia 0-0

10.12. 16:30 Andria-Rende 3-1

10.12. 16:30 Paganese-Lecce 1-1

10.12. 20:30 Casertana-Bisceglie 0-1

10.12. 20:30 Catania-Matera 1-1

10.12. 20:30 Reggina-Sicula Leonzio 0-3

Giornata 17

01.12. 20:45 Trapani Catania 2-0

03.12. 16:30 Akragas-Reggina 1-0

03.12. 16:30 Bisceglie-Siracusa 0-1

03.12. 16:30 Catanzaro-Fondi 1-0

03.12. 16:30 Rende-Cosenza 0-0

03.12. 16:30 Sicula Leonzio-Paganese 0-3

03.12. 16:30 Virtus Francavilla-Monopoli 2-1

03.12. 20:30 Juve Stabia-Casertana 2-2

03.12. 20:30 Matera-Andria 2-1

Giornata 16

25.11. 14:30 Fidelis Andria-Trapani 0-1

25.11. 16:30 Cosenza-Sicula Leonzio 0-0

25.11. 16:30 Racing Fondi-Lecce 0-0

25.11. 16:30 Monopoli-Juve Stabia 0-2

25.11. 16:30 Reggina-Bisceglie 0-0

25.11. 18:30 Casertana-Rende 0-0

25.11. 18:30 Matera-Virtus Francavilla 2-1

25.11. 20:30 Catania-Akragas 2-0

25.11. 20:30 Siracusa-Catanzaro 2-1

Giornata 15

18.11. 14:30 Akragas-Andria 1-5

18.11. 14:30 Sicula Leonzio-Casertana 1-1

18.11. 14:30 Trapani-Virtus Francavilla 3-1

18.11. 14:30 Juve Stabia-Catania 0-1

18.11. 18:30 Paganese-Fondi 2-2

18.11. 14:30 Rende-Matera 2-0

18.11. 20:30 Bisceglie-Monopoli 2-1

18.11. 20:30 Lecce-Reggina 3-2

19.11. 14:30 Catanzaro-Cosenza 2-1

Giornata 14

11.11. 14:30 Fondi-Sicula Leonzio 2-1

11.11. 14:30 Matera-Trapani 3-3

11.11. 14:30 Monopoli- Rende 0-1

11.11. 16:30 Siracusa-Lecce 1-3

11.11. 18:30 Cosenza-Juve Stabia 1-0

11.11. 20:30 Andria-Bisceglie 0-0

11.11. 20:30 Casertana-Paganese 3-0

12.11. 16:30 Virtus Francavilla-Akragas 2-0

12.11. 18:30 Catania-Catanzaro 1-0

Giornata 13

07.11. 14:30 Akragas-Cosenza 0-2

07.11. 14:30 Paganese-Catania 2-5

07.11. 14:30 Sicula Leonzio-Andria 1-1

07.11. 14:30 Trapani-Rende 4-0

07.11. 16:30 Bisceglie-Matera 2-1

07.11. 16:30 Catanzaro-Monopoli 1-0

07.11. 18:30 Juve Stabia Virtus Francavilla

07.11. 18:30 Lecce Casertana

07.11. 18:30 Reggina-Siracusa

Giornata 12

04.11. 14:30 Siracusa-Paganese 2-3

04.11. 16:30 Catania-Bisceglie 4-1

04.11. 16:30 Cosenza-Fondi 1-1

04.11. 16:30 Matera-Juve Stabia 1-1

04.11. 16:30 Virtus Francavilla-Catanzaro 1-0

04.11. 18:30 Casertana-Reggina 0-0

04.11. 18:30 Trapani-Akragas 1-0

04.11. 20:30 Andria-Lecce 1-1

04.11. 20:30 Rende-Sicula Leonzio 1-0

Giornata 11

28.10. 14:30 Paganese-Monopoli 0-1

28.10. 14:30 Sicula Leonzio-Akragas 2-0

28.10. 14:30 Siracusa-Virtus Francavilla 1-0

28.10. 16:30 Bisceglie-Trapani 0-3

28.10. 16:30 Catanzaro-Andria 0-0

28.10. 18:30 Juve Stabia-Rende 1-0

28.10. 20:30 Fondi-Casertana 0-0

28.10. 20:30 Reggina-Catania 2-1

30.10. 20:45 Lecce-Cosenza 1-0

Giornata 10

21.10. 14:30 Akragas-Juve Stabia 1-2

21.10. 14:30 Monopoli-Reggina 1-1

21.10. 14:30 Rende-Paganese 1-0

21.10. 16:30 Andria-Fondi 1-3

21.10. 16:30 Casertana-Siracusa 0-1

21.10. 16:30 Cosenza-Bisceglie 2-1

21.10. 20:30 Catania-Sicula Leonzio 1-2

21.10. 20:30 Matera-Lecce 0-1

23.10. 20:45 Trapani-Catanzaro 3-3

Giornata 9

14.10. 14:30 Lecce Akragas 0-0

14.10. 14:30 Paganese Virtus Francavilla 2-2

14.10. 14:30 Sicula Leonzio Juve Stabia 0-0

14.10. 16:30 Bisceglie Rende 0-0

14.10. 16:30 Fondi Trapani 1-0

14.10. 16:30 Reggina Andria 2-0

14.10. 18:30 Casertana Monopoli 0-3

14.10. 18:30 Catanzaro Matera 0-2

14.10. 20:30 Siracusa Catania 0-1

Giornata 8

06.10. 20:45 Cosenza-Casertana 0-3

07.10. 14:30 Akragas-Bisceglie 2-2

07.10. 16:30 Juve Stabia-Lecce 2-3

07.10. 16:30 Matera-Fondi 1-0

07.10. 16:30 Virtus Francavilla-Sicula Leonzio 2-1

07.10. 18:30 Andria-Paganese 0-0

07.10. 18:30 Trapani-Reggina 3-0′

07.10. 20:30 Rende-Catanzaro 2-1

08.10. 14:30 Monopoli-Siracusa 1-1

Giornata 7

03.10. 14:30 Bisceglie-Juve Stabia 1-0

03.10. 14:30 Fondi-Rende 1-1

03.10. 14:30 Siracusa-Matera 1-2

03.10. 16:30 Casertana-Virtus Francavilla 0-2

03.10. 16:30 Paganese-Trapani 0-0

03.10. 20:30 Catania-Monopoli 1-0

03.10. 20:30 Catanzaro-Akragas 3-1

03.10. 20:30 Lecce-Sicula Leonzio 3-2

03.10. 20:30 Reggina-Cosenza 0-1

Giornata 6

29.09. 20:45 Matera-Paganese 2-1

30.09. 14:30 Juve Stabia-Fondi 2-0

30.09. 14:30 Trapani-Casertana 2-1

30.09. 16:30 Akragas-Siracusa 0-3

30.09. 16:30 Virtus Francavilla-Reggina 1-1

Sicula Leonzio-Catanzaro rinviata

30.09. 20:30 Andria-Monopoli 1-1

30.09. 20:30 Cosenza-Catania 0-1

30.09. 20:30 Lecce-Bisceglie 3-1

Recupero giornata 2

26.09. 16:00 Siracusa Andria 0-0

Giornata 5

23.09. 14:30 Fondi-Reggina 0-1

23.09. 16:30 Bisceglie-Sicula Leonzio 1-1

23.09. 16:30 Casertana-Akragas 0-1

23.09. 16:30 Rende-Virtus Francavilla 0-1

23.09. 16:30 Siracusa-Cosenza 4-2

23.09. 20:30 Catania-Andria 1-0

23.09. 20:30 Catanzaro-Lecce 1-3

23.09. 20:30 Monopoli-Matera 2-0

23.09. 20:30 Paganese-Juve Stabia 1-2

Giornata 4

16.09. 14:30 Akragas – Paganese 1-1

16.09. 14:30 Fondi – Siracusa 1-3

16.09. 14:30 Sicula Leonzio – Monopoli 0-3

16.09. 16:30 Juve Stabia – Trapani 1-3

16.09. 18:30 Bisceglie – Catanzaro 0-2

16.09. 18:30 Cosenza – Andria 0-1

16.09. 18:30 Lecce – Rende 1-0

16.09. 18:30 Reggina – Matera 1-1

17.09. 16:30 Virtus Francavilla – Catania 0-3

Giornata 3

09.09. 18:30 Andria-Casertana 1-1

09.09. 18:30 Matera-Cosenza 0-0

09.09. 18:30 Monopoli-Akragas 0-0

09.09. 18:30 Rende-Siracusa 0-1

09.09. 20:30 Catania-Lecce 3-0

09.09. 20:30 Catanzaro-Juve Stabia 0-0

09.09. 20:30 Paganese-Reggina 1-1

09.09. 20:30 Trapani-Sicula Leonzio 0-0

09.09. 20:30 Virtus Francavilla-Fondi 1-0

Giornata 2

02.09. 20:30 Bisceglie Virtus Francavilla 2- 1

02.09. 20:30 Cosenza Paganese 0-2

02.09. 20:30 Lecce Trapani 2-1

02.09. 18:30 Casertana Catania 1-0

02.09. 18:30 Reggina 1914 Catanzaro 2-1

02.09. 16:30 Akragas Rende 2-3

02.09. 16:30 Fondi Monopoli 0-1

02.09. 16:30 Sicula Leonzio Matera 2-1