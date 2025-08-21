Pronti via: primo allenamento con la Roma e subito infortunio per Leon Bailey, esterno giamaicano di 28 anni arrivato dall’Aston Villa in prestito con diritto di riscatto fissato a circa 22 milioni. Bailey, appena a sbarcato all’aeroporto di Ciampino, aveva scelto la maglia numero 31. L’esterno, il primo giamaicano della storia giallorossa, è stato però costretto a fermarsi dopo un infortunio muscolare nel suo primo allenamento a Trigoria.

Si teme la lesione e uno stop di tre settimane

Durante il suo primo allenamento con i giallorossi, a metà seduta, Bailey si è fermato per un problema fisico che lo terrà ai box contro il Bologna, alla prima giornata di campionato, e quasi sicuramente contro il Pisa alla seconda. L’esterno giamaicano è stato ottoposto ai primi esami strumentali e le sue condizioni sono state comunicate dal club giallorosso attraverso una nota: “Leon Bailey ha riportato una sospetta lesione miotendinea del retto femorale destro. Nelle prossime ore il calciatore verrà sottoposto ad ulteriori accertamenti diagnostici per stabilire la precisa entità dell’infortunio. Bailey ha già iniziato il trattamento riabilitativo presso il centro sportivo Fulvio Bernardini”.

A Trigoria, però, non filtra ottimismo. A causa di quella che dovrebbe essere una lesione, il giocatore rischia tre settimane di stop e quindi di tornare dopo la sosta di settembre. Una brutta tegola per la Roma e per Gasperini, che perde l’esterno giamaicano a poche ore dall’ufficialità e a distanza di due giorni dall’inizio del campionato.