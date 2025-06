Dopo la decisione di Simone Inzaghi di lasciare l’Inter per accettare la proposta dall’Arabia Saudita, la dirigenza nerazzurra si è subito messa in moto per individuare un nuovo allenatore. Come riportato da Repubblica, l’Inter aveva inizialmente sondato la disponibilità del Como a liberare Cesc Fabregas, ma ha incassato un secco rifiuto. A quel punto, è emersa una suggestione destinata a far sognare i tifosi: il clamoroso ritorno di José Mourinho.

Secondo quanto riportato, alcuni intermediari avrebbero effettivamente sondato il tecnico portoghese, che si sarebbe detto pronto a tornare immediatamente a Milano. Tuttavia, le onerose clausole contrattuali che lo legano al Fenerbahce – dove ha firmato un biennale fino al 2026 da 6 milioni netti a stagione – hanno reso impraticabile l’operazione. Le tempistiche, inoltre, sarebbero state troppo strette per una società che tra meno di due settimane sarà già impegnata nel Mondiale per club.

Chivu alla guida e Mourinho lontano

Nonostante la suggestione Mourinho sia durata poco, è stata forse la volta in cui il suo ritorno all’Inter è sembrato davvero più vicino dopo l’addio del 2010. In quell’occasione, dopo aver conquistato il Triplete, lo “Special One” salì sull’auto del presidente del Real Madrid, Florentino Perez, e iniziò una nuova avventura in Spagna.

Con Mou bloccato e Fabregas irraggiungibile, l’Inter ha quindi deciso di affidarsi a Cristian Chivu, ex difensore protagonista proprio nell’Inter del Triplete. Una scelta interna, coerente e simbolica, che riporta in panchina una figura legata ai grandi successi nerazzurri. Chivu, già allenatore della Primavera, rappresenta un profilo in continuità con la filosofia del club, pronto ora al salto definitivo tra i big.