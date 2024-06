Dopo la sconfitta contro la Spagna, in una partita complicatissima che ha messo in discussione tutto l’ambiente, l’Italia di Spalletti è pronta a ripartire contro la Croazia, nell’ultima gara del girone B. Per quanto la sconfitta contro gli spagnoli sia stata demoralizzante sotto tutti i punti di vista, al netto di un risultato che poteva essere più rotondo, questa non complica troppo la situazione degli azzurri in vista della qualificazione. Vediamo tutte le combinazioni possibili per l’Italia per accedere agli ottavi di Euro 2024.

La situazione del girone B, chi si qualifica e le migliori terze

Il girone B dell’Italia vede protagonista indiscussa la Spagna, già sicura del primo posto con 6 punti. Al secondo c’è l’Italia con 3, Albania e Croazia ferme entrambe a 1 punto.

Chi si qualifica agli ottavi? Passano il turno le prime 2 del girone e le migliori quattro terze. Le migliori terze si stabiliscono in base a diversi parametri: maggior numero di punti nel girone, miglior differenza reti nel girone, maggior numero di gol segnati nel girone, maggior numero di vittorie nel girone, disciplina(-3 punti espulsione, -1 ammonizione, -3 espulsione per doppio giallo) e ranking.

L’Italia si qualifica agli ottavi se…

Nel caso in cui contro la Croazia arrivasse una vittoria degli azzurri, l’Italia sarebbe certa di passare come seconda nel girone e in quel caso il nostro avversario agli ottavi di finale sarà la Svizzera. La Spagna, infatti, potrebbe anche perdere contro l’Albania e mantenere comunque il primo posto.

Se l’Italia pareggia contro la Croazia il discorso cambierebbe poco e gli azzurri passerebbero alla fase successiva certi del secondo posto. Infatti, anche con una vittoria dell’Albania sulla Spagna, l’Italia verrebbe raggiunta a 4 punti ma con lo scontro diretto a favore.

In caso di sconfitta contro la Croazia, l’Italia dovrebbe guardare alla partita, trasmessa in contemporanea, dell’Albania contro la Spagna. Se arrivasse una vittoria albanese, gli azzurri a quel punto chiuderebbero il girone ultimi, al quarto posto, con 3 punti. Se l’Albania non batte la Spagna, e l’Italia dovesse perdere contro la Croazia, gli azzurri arriverebbero terzi. A qual punto bisognerà vedere la situazione delle altre terze nei gironi per poter passare come una tra le migliori terze.