Certe fortune arrivano una volta nella vita. Ma se non le trovi più? Mildred Simoneriluto, 76 anni, ha scoperto che la sua vita poteva cambiare grazie a un biglietto della lotteria da 2,5 milioni di dollari. C’era solo un piccolo problema: il biglietto era finito nella tasca di una giacca che aveva donato a un’associazione benefica. Così, nel giro di poche settimane, è passata dall’euforia alla disperazione, realizzando che la sua fortuna era probabilmente in viaggio per gli Stati Uniti, in mano a qualche ignaro (e fortunatissimo) acquirente dell’usato.

Un premio milionario in balia del destino

Mildred ha acquistato il biglietto in un supermercato di Murrysville, Pennsylvania, senza immaginare il disastro che sarebbe seguito. Dopo aver scoperto di aver vinto, ha frugato casa sua in lungo e in largo senza successo. Poi l’illuminazione: il biglietto era nella giacca donata ai Vietnam Veterans of America. “Ero sbalordita”, ha dichiarato. E ora? Il tempo stringe: per riscuotere la vincita deve presentare il biglietto entro l’8 maggio, altrimenti sarà come se non avesse mai vinto.

Un appello disperato

Mildred non sa dove sia finita la giacca, e quindi il biglietto potrebbe essere ovunque, da una lavanderia del Texas a un mercatino vintage di New York. “Qualcuno potrebbe trovarlo e riscuotere i soldi al posto mio”, ha detto. Intanto, la pensionata cerca disperatamente di recuperare la fortuna smarrita, sperando che un’anima pia legga la sua storia e si presenti con il tagliando.