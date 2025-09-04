Juan Ayuso, 22 anni, alfiere della UAE, passista-scalatore di raro talento, ha vinto la 12esima tappa della Vuelta; primo al traguardo di Los Corales de Buelna. Il ragazzo di Barcellona ha concesso il bis. Aveva vinto in solitaria la settima tappa pirenaica di Cerler dopo essere stato in fuga per 180 dei 188 km. di giornata. Giovedì si è ripetuto attaccando negli ultimi chilometri, con il connazionale Romo, che poi ha bruciato in volata. Vittoria netta e limpida. Il gruppo maglia rossa ha tagliato il traguardo con 6’22” di ritardo. Vingegaard ha conservato la maglia rossa.

Tappa per dimenticare Bilbao

Frazione n.12, gara di umori delicati e controversi. Il patatrac di mercoledì a Bilbao – gara interrotta, invasione di manifestanti pro Palestina, nessun vincitore – ha lasciato una Carovana nella comprensibile preoccupazione. I corridori sono lavoratori, hanno chiesto rispetto e tutele. Sono quindi partiti tra perplessità e malumori. Tappa per fortuna breve di 149,9 chilometri da Laredo a Los Corrales de Buelna, con due ostacoli sul tracciato ben distribuiti: nella prima fase la salita di Alisas (8,6 km al 5,8%) e a 24 km dal traguardo l’ascesa di Collada de Brenes (7 km al 7,9% di pendenza media). Due GPM tosti che hanno lasciato il segno. Soprattutto nel finale.

Gara nel Nord della Spagna

Partenza alle 14.17 dal cuore della Cantabria (nord della Spagna) e subito in evidenza un gruppo di 38 attaccanti. Sembra la fuga giusta. Strada facendo se ne aggiungono altri e i fuggitivi diventano 52. Il gruppo maglia rossa accumula distacchi importanti. A 50 km dal termine la situazione è immutata. Pedersen vince agevolmente lo Sprint intermedio di Barros. Ultimi km, secondo GPM. Vanno all’attacco in sei (nessun italiano). Ayuso e Soler li braccano. Ayuso resta solo al comando. Lo raggiunge poco dopo il connazionale Romo che scollina per primo. I due iberici sono tallonati dal francese Rolland. Ultimi 10 km. I battistrada spagnoli reggono. Vanno di comune accordo. Volata di prodezza di Ayuso che conquista la vittoria n.16 della sua carriera da professionista.

L’ordine di arrivo

1. Ayuso in 3h16’21”, 2. Romo, 3. Roland (+13”), 4. Campenaerts (+17”), 5. Pedersen (+17”), 6. Denz (+17”), 7. Howson (+17”), 8. Buitrago (+17”), 9. Beloki (+17”), 10. Castrillo (+17”). CLASSIFICA GENERALE 1. Vingegaard, 2. Almeida (+50”), 3. Pidcock (56”), 4. Traeen (+1’06”), 5. Felix Gall (+2’17”), 6. Jorgenson (+2’26”), 7. Hindley (+2’30”), 8. Ciccone (+2’33”), 9. Pellizzari (+2’44”), 10. Riccitello (+3’11”).