Nella tarda serata di ieri è definitivamente saltato l’affare della Juventus con il Psg per il ritorno di Randal Kolo Muani in bianconero. La Juventus, nonostante l’intenzione di riportare l’attaccante francese a Torino, si è dovuta scontrare contro la volontà di Vlahovic di rimanere in bianconero, contro i paletti del financial fair play e infine contro l’intransigenza del Psg ad accettare una formula più elastica per l’attaccante.

Tudor, però, potrà fare affidamento su un nuovo acquisto: la Juve, infatti, ha chiuso la trattativa con il Lipsia per Loïs Openda, attaccante belga di 25 anni. I bianconeri, a poche ore dalla chiusura del mercato, hanno piazzato anche un altro colpo. Dopo aver raggiunto un accordo con l’Atletico Madrid per Nico Gonzalez, in uscita dalla Juve, i bianconeri sono pronti ad accogliere Edon Zhegrova, esterno d’attacco kosovaro in arrivo dal Lille.

Loïs Openda, chi è il nuovo attaccante della Juventus

Valutato dal Lipsia circa 40 milioni, Openda arriva in bianconero in prestito con diritto di riscatto che può trasformarsi in obbligo al raggiungimento di determinate condizioni. Per lui è pronto un contratto da 4 milioni di euro all’anno. Nato a Liegi nel 2000 da madre marocchina e padre congolese, l’attaccante cresce nel settore giovanile dello Standard Liegi. Nel 2015 viene acquistato dal Club Bruges, dove gioca nel settore giovanile fino al suo esordio in prima squadra, nel 2018.

Nel 2020 passa in prestito al Vitesse, in Olanda, dove gioca e segna regolarmente. Openda, però, esplode definitivamente nel 2022, quando viene acquistato dai francesi del Lens. Nella stagione 2022-2023, infatti, segna 21 gol in 42 gare stagionali. Accostato più volte al Milan, nell’estate del 2023 Openda passa al Lipsia, che lo strappa alla concorrenza pagando 42 milioni. In due stagioni, Openda realizza 41 reti in 93 partite complessive, la maggior parte delle quali (28) segnate nella stagione 2023-24. Con la nazionale belga, invece, dopo il debutto nel 2022, l’attaccante ha disputato 27 partite, mettendo a referto 3 gol.