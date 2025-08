Dopo le numerose e incessanti voci di mercato, la storia tra Ademola Lookman e l’Atalanta sembra davvero arrivata al suo atto conclusivo, dopo che l’esterno della Dea, naturalmente tramite social, si è sfogato esprimendo il suo punto di vista sulla questione. Lookman, infatti, è uscito allo scoperto criticando il club e rilanciando con un post su Instagram la sua volontà, ovvero quella di lasciare definitivamente l’Atalanta. Il club, però, ha sempre ribadito, e continua a farlo, la disponibilità a lasciar partire l’esterno nigeriano. Allo stesso tempo, però, solo l’Atalanta deciderà a chi vendere e a quanto vendere. Il club, infatti, due giorni fa per Lookman aveva rifiutato l’offerta dell’Inter da 42 milioni più 3 di bonus.

Il messaggio di Lookman

“Dopo tre anni straordinari a Bergamo, credo che sia ora di cambiare e provare una nuova avventura. Ci sono stati numerosi club che hanno approcciato l’Atalanta in passato e io sono sempre stato leale. Ora, però, io e la proprietà della società siamo d’accordo che ora è il momento giusto e il club è stato chiaro con me: se un’offerta congrua fosse arrivata, mi avrebbero permesso di andare”, si legge nel post pubblicato da Lookman su Instagram. L’esterno nigeriano fa poi riferimento alla recente offerta dell’Inter: “Ora, nonostante sia stata presentata una proposta in linea con quello che è stato discusso, tristemente la società sta bloccando l’opportunità per motivi che non riesco a capire”.

“Negli ultimi tre anni ho dato tutto, non solo come calciatore ma anche come persona. Ho sempre indossato la maglia con orgoglio, cercando di rappresentare il club e la città di Bergamo con orgoglio, passione e dedizione. Sono venuto qui con la speranza di aiutare questo club speciale e crescere insieme, abbiamo creato ricordi che porterò con me per sempre. Vincere l’Europa League, stare spalla a spalla con i miei compagni quella sera a Dublino festeggiando con i tifosi è uno dei momenti della mia carriera che mi rendono più orgoglioso. Mi dà ancora la pelle d’oca pensarci”.

“L’Atalanta, soprattutto i tifosi, fanno parte di me. Mi sono sentito qui come a casa sin dal giorno in cui sono arrivato e ho sempre cercato di ripagare questo amore, anche nei momenti in cui le cose in cui le cose non sono state facili dietro le quinte. Questo è ciò che rende difficile quello che sto scrivendo. Ho amato ogni momento, ma credo che ora, sia il momento di cambiare”.

“Ciò che ne risulta è che, dopo tanti mesi di promesse non mantenute e quello che credo sia stato un trattamento scadente nei miei confronti come persona e come professionista, purtroppo non vedo altra scelta se non prendere posizione per quello che credo sia giusto. Posso confermare di aver presentato una richiesta di trasferimento. Anche attraverso i momenti difficili che ho attraversato, molti dei quali sono rimasti privati e confidenziali, ho sempre provato a mettere la società, i tifosi e la squadra prima di tutto e speravo di non arrivare fino a questo punto, ma non credo che ci sia altra scelta. Ai tifosi, il cuore pulsante di questo club, voglio dire: sono davvero dispiaciuto di arrivare fino a questo punto. Spero che possiate capire questa situazione così difficile”.

“È semplicemente una questione di prendere posizione per quello che credo sia giusto per me. Il vostro supporto che mi avete dato è sempre stato straordinario e il legame che abbiamo creato è speciale. Spero che si possa lavorare insieme al club per trovare una soluzione amichevole per tutti il prima possibile. Con amore e gratitudine”. L’Inter, dopo aver presentato un’offerta subito rifiutata dall’Atalanta, rimane ancora spettatrice. Adesso toccherà agli agenti lavorare per trovare un compromesso.