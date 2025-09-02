L’ultima finestra di mercato non ha portato il risultato che Ademola Lookman e il suo entourage speravano. Il talento nigeriano era finito nel mirino del Bayern Monaco, club che aveva manifestato un forte interesse e che aveva ricevuto il sì del giocatore. I tedeschi hanno tentato in extremis di convincere l’Atalanta con due proposte diverse, ma entrambe sono state rispedite al mittente.

La prima offerta prevedeva un prestito oneroso da 5 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 28. La società bergamasca, però, non ha ritenuto la cifra complessiva adeguata, soprattutto alla luce dei 45 milioni già rifiutati all’Inter. Inoltre, il club non avrebbe avuto tempo sufficiente per trovare un sostituto all’altezza, motivo per cui la formula non è stata accettata. Dopo alcune ore, il Bayern ha tentato un secondo approccio, proponendo 10 milioni per un prestito secco, ma anche in questo caso la risposta è stata negativa.

Alla chiusura del mercato, Lookman è rimasto quindi a Bergamo, dove dovrà terminare il periodo di “castigo” imposto dalla società, svolgendo allenamenti separati dal resto del gruppo a Zingonia. Da qui nascono tre possibili scenari sul futuro del giocatore.

La permanenza fino a gennaio

Il primo scenario, e il più probabile, prevede che Lookman resti a disposizione dell’Atalanta almeno fino al mercato di gennaio. Per la squadra di Gasperini, avere un esterno di talento capace di dribblare, creare superiorità numerica e incidere nell’ultimo passaggio resta una necessità fondamentale. Allo stesso tempo, il nigeriano non può permettersi di svalutarsi, soprattutto in vista della Coppa d’Africa di gennaio, competizione di grande prestigio per lui e per la Confederazione africana che lo considera un punto di riferimento.

Già in passato, dopo alcuni attriti con l’allenatore e l’amarezza per l’eliminazione dalla Champions, c’era stata una ricomposizione dei rapporti per il bene comune. È plausibile, dunque, che si arrivi a una sorta di tregua armata per i prossimi mesi, con l’obiettivo di centrare gli obiettivi stagionali e rilanciare il valore del giocatore sul mercato.

Gli scenari alternativi

Il secondo scenario ipotizza una partenza verso mercati ancora aperti, come Turchia o Arabia Saudita. Tuttavia, questa pista appare complicata: Lookman non è particolarmente attratto da destinazioni lontane dai top club europei e non sembra convinto nemmeno dalle voci sul Galatasaray, che dovrebbe avanzare una proposta da 55 milioni per una cessione definitiva.

Infine, il terzo scenario, il meno probabile, riguarda una sua esclusione prolungata dal progetto tecnico. Una scelta che rischierebbe di svalutare il cartellino del calciatore senza apportare vantaggi alla società.