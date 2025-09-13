Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Lucio racconta la tragedia sfiorata che lo ha coinvolto quattro mesi fa, proprio nel giorno del suo compleanno: “Uno shock difficile da superare, fisicamente e psicologicamente”. L’ex difensore brasiliano, 47 anni, storico pilastro del Triplete, ha riportato ustioni sul 18% del corpo dopo l’esplosione di un camino ecologico, trascorrendo 20 giorni tra terapia intensiva e interventi delicati. “Ci vorranno ancora alcuni mesi prima di poter tornare al 100%, però posso dire che il peggio è alle spalle. Il ricovero è stata la cosa più dura, un vero trauma. Le ustioni sono un tipo di lesione molto difficile da affrontare, sia fisicamente che psicologicamente. Continuo ancora il trattamento sulla pelle, che è lungo, ma sto migliorando”.

Riguardo all’incidente, racconta: “È avvenuto in maniera improvvisa, mentre cenavo a casa di amici, poco dopo aver festeggiato i miei 47 anni l’8 maggio. A un certo punto il camino si era spento, e purtroppo un amico, nel tentativo di ravvivare il fuoco, ha gettato sopra un bidoncino di alcol e lì c’è stata l’esplosione. Io ricordo soltanto le fiamme sul volto, sulle braccia e sulle gambe. Mia moglie non è rimasta ferita e a quel punto mi sono lanciato in piscina”.

Lucio parla poi dell’Inter e dei suoi ex compagni: “Sembra che sia lì da sempre! Pensare che a 15 anni dal Triplete uno di noi alleni la squadra è un orgoglio. Penso alla notte col Barcellona: scherziamo ancora sul bus parcheggiato davanti alla porta, per caricarmi e spezzare la tensione Cristian ha detto che avremmo sgonfiato il pallone a Messi. E così è stato”. Sul derby d’Italia della sua vita ricorda: “Quarti di Coppa Italia 2009-10, 2-1 con primo gol di Lucio. Un tap-in con la punta del piede. Quel momento resta impresso nella mia mente: per la partita in sé e per la gioia del momento. Anche se in realtà avrei gioito molto di più a fine stagione”.