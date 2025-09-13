Lucio e l’incidente nel giorno del suo compleanno: “Ricordo solo le fiamme sul volto, poi mi buttai in piscina”
Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Lucio racconta la tragedia sfiorata che lo ha coinvolto quattro mesi fa, proprio nel giorno del suo compleanno: “Uno shock difficile da superare, fisicamente e psicologicamente”. L’ex difensore brasiliano, 47 anni, storico pilastro del Triplete, ha riportato ustioni sul 18% del corpo dopo l’esplosione di un camino ecologico, trascorrendo 20 giorni tra terapia intensiva e interventi delicati. “Ci vorranno ancora alcuni mesi prima di poter tornare al 100%, però posso dire che il peggio è alle spalle. Il ricovero è stata la cosa più dura, un vero trauma. Le ustioni sono un tipo di lesione molto difficile da affrontare, sia fisicamente che psicologicamente. Continuo ancora il trattamento sulla pelle, che è lungo, ma sto migliorando”.
Riguardo all’incidente, racconta: “È avvenuto in maniera improvvisa, mentre cenavo a casa di amici, poco dopo aver festeggiato i miei 47 anni l’8 maggio. A un certo punto il camino si era spento, e purtroppo un amico, nel tentativo di ravvivare il fuoco, ha gettato sopra un bidoncino di alcol e lì c’è stata l’esplosione. Io ricordo soltanto le fiamme sul volto, sulle braccia e sulle gambe. Mia moglie non è rimasta ferita e a quel punto mi sono lanciato in piscina”.
Lucio parla poi dell’Inter e dei suoi ex compagni: “Sembra che sia lì da sempre! Pensare che a 15 anni dal Triplete uno di noi alleni la squadra è un orgoglio. Penso alla notte col Barcellona: scherziamo ancora sul bus parcheggiato davanti alla porta, per caricarmi e spezzare la tensione Cristian ha detto che avremmo sgonfiato il pallone a Messi. E così è stato”. Sul derby d’Italia della sua vita ricorda: “Quarti di Coppa Italia 2009-10, 2-1 con primo gol di Lucio. Un tap-in con la punta del piede. Quel momento resta impresso nella mia mente: per la partita in sé e per la gioia del momento. Anche se in realtà avrei gioito molto di più a fine stagione”.