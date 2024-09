Lui segna, lei senza veli: le foto hot fanno infuriare i tifosi

In gol in Nazionale, mentre lei pubblica su Instagram foto hot della sua estate: le immagini scatenano però i tifosi

Il gol in Nazionale contro Francia e Israele, l’ennesima dimostrazione che quando mandato in campo il suo lo fa sempre. Davide Frattesi si gode il suo magic moment in azzurro, mentre con l’Inter continua a giocare soltanto spezzoni di gara.

Difficile quando non si è titolari nella squadra di club prendersi la scena, come invece fa sui social sua sorella Chiara. Classe 2002, modella e influencer, ha conquistato l’attenzione di tifosi e media grazie agli scatti hot che pubblica su Instagram. Lì dove è una vera e propria star con oltre trecentomila follower che ne apprezzano le immagini che pubblica. Foto dall’alto contenuto sexy come l’ultima gallery che racchiude alcuni degli scatti che ha postato in passato.

Una carrellata di immagini super sensuali che hanno conquistato i fan, ma nei commenti non arrivano soltanto complimenti. Chiara Frattesi, infatti, ha fatto e continua a fare discutere: non è certo colpa della sua bellezza, fuori discussione, ma di qualche relazione troppo chiacchierata, tanto da diventare pretesto per polemiche infinite. Qualche mese fa c’è stata la storia con Weston McKennie, centrocampista della Juventus: la Frattesi ha pubblicato anche una foto insieme a lui mentre i bianconeri festeggiavano la vittoria della coppa Italia. Un’immagine che ha dato il là a polemiche e sfottò e della quale ha parlato in maniera ironica anche il fratello Davide: “L’ho bloccata per quattro giorni“. Ora però il centro della polemica è un altro.

Chiara Frattesi, rullino sexy ma scoppia la polemica

L’ultima gallery pubblicata da Chiara Frattesi, in cui la sorella del centrocampista dell’Inter mostra tutta la sua bellezza e la sua sensualità, ha provocato la solita valanga di cuoricini, ma anche commenti al vetriolo.

Se in una delle foto lascia intravedere il suo splendido décolleté, sono i commenti arrivati a prendersi per una volta la scena. Tutto per via della presunta relazione con Geolier, con il quale è stata paparazzata in più di un’occasione. Una storia che evidentemente non va giù ad alcuni fan del rapper che hanno inondato il profilo Instagram di Chiara Frattesi.

Numerosi gli utenti che arrivano anche ad insultarla per questo motivo, anche se in molti si sono schierati a sua difesa. “Sono senza parole, che donna fantastica” scrive un fan ed un altro non trattiene l’ammirazione: “Sei un angelo meraviglioso“. Parole che cancellano insulti e polemiche: il vero gol di Chiara Frattesi.