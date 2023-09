Luna Rossa a corrente alternata nei preliminari dell’America’s Cup, vince team Usa

Luna Rossa c’è. Nei preliminari della “America’s Cup” nel mare di Villanova (Barcellona) la barca italiana di Patrizio Bertelli, presidente del gruppo Prada e a sua volta buon velista, ha offerto buone indicazioni, seppur a corrente alternata. Ma ad un anno di distanza della prestigiosa regata (Barcellona, agosto-settembre 2024) il quarto posto complessivo offre buone sensazioni.

In gara 3 Luna Rossa ha mostrato i muscoli sorpassando in velocità il team svizzero di Alenghi; una bellissima rimonta che ha prodotto un terzo posto nella prima regata di flotta. Ha vinto i preliminari la American Magic, barca USA, davanti al team della Nuova Zelanda. È la prima volta, da anni, che i kiwi le hanno prese. Purtroppo la bonaccia non ha reso possibile concludere la match rac finale interrotta quando gli americani erano in testa. Evidente la delusione dei campioni Neozelandesi.

Al terzo posto nelle prove generali si sono qualificati i francesi di “Orient Express” al debutto sul grande palcoscenico. Luna Rossa Prada Pirelli, ha chiuso al quarto posto con i timonieri Checco Bruni e James Spithill . Risultato che va comunque interpretato: il team italiano ha scelto di allenarsi poco sull’ AC 40. Vincere non era certo nelle premesse. Serafico il patron Bertelli:” I conti si fanno l’anno prossimo”.

America’s Cup, sei squadre molto competitive

È possibile fare un primo bilancio. A Barcellona nelle prove generali si sono viste 6 squadre molto competitive, vicine tra loro. Dunque anche l’anno prossimo a Barcellona si annuncia più equilibrio che nel passato. Alla fine si dice sempre che la barca più veloce vincerà. Ma ci vorrà anche un team che la sappia interpretare per battere gli avversari.

Prossima tappa a Jeddah

Il prossimo appuntamento ( novembre) si terrà a Jeddah, città portuale sul Mar Rosso in Arabia Saudita, punto di passaggio per i pellegrinaggi verso le città sacre dell’Islam: La Mecca e Medina.