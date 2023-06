ManCity-Inter 1-0, sfortuna nerazzurri e la finale di Champions la vince Guardiola

Il Manchester City è campione d’Europa per la prima volta nella sua storia. Basta un gol di Rodri agli uomini di Guardiola per alzare un trofeo, quello della Champions League, che completa una stagione da ricordare per i citiziens: Premier League, FA Cup e Champions League.

Grande amarezza per l’Inter, che nonostante l’inferiorità sulla carta gioca una gara incredibile, con tanto cuore, voglia e soprattutto occasioni da gol. La squadra di Inzaghi, infatti, ha saputo giocare alla pari con la corazzata del City, collezionando diversi occasioni, alcune clamorose, dove anche la sfortuna ha giocato un ruolo fondamentale. Rimane la delusione di una partita che l’Inter avrebbe ampiamente meritato di pareggiare, se non vincere, contro un City che si è dimostrato in più circorstanze vulnerabile in fase difensiva.

ManCity-Inter 1-0: tre italiane nella finale europee e tre sconfitte, tra recriminazioni e delusioni

Dopo la grande gioia e la sopresa di vedere tre squadre italiane nelle tre finali europee (Roma in Europa League, Fiorentina in Conference e Inter in Champions), arriva la delusione più grande: nessuna delle tre ha vinto. Dopo la sconfitta della Roma contro il Siviglia, tra recriminazioni e una finale infinita, e l’amara sconfitta della Fiorentina sul finale contro il West Ham, è arrivata anche la sconfitta dell’Inter in Champions contro quelli che in molti considerano i più forti del mondo. C’è dunque grande amarezza per le italiane in Europa ma anche la consapevolezza che da qui si può senza dubbio ripartire.