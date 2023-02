Jacobs alla Festa delle Luci, poi in pista il 15 febbraio a Lievin (Francia)

Marcell Jacobs super star. Tutti lo vogliono, tutti lo chiamano. Venerdì 10 febbraio inaugura a Brescia la “Festa delle luci”, uno dei maggiori eventi di “Bergamo e Brescia capitale italiana della Cultura 2023”. Ha accettato prontamente. E dice: ”Io mi sento figlio di questi luoghi. Trovo fantastico che queste due città siano unite ed è con grande piacere che partecipo ad una festa che è un viaggio nel futuro tra arte e sostenibilità. Lo faccio volentieri anche per testimoniare il mio affetto a queste due città che mi hanno dato molto. Ho preso dai bresciani e dai bergamaschi la voglia di farcela in cui non sono secondi a nessuno”.

La festa della luci

È una manifestazione che promuove l’uso consapevole dell’energia. Prima a Brescia (10-19 febbraio) e poi a Bergamo (17-26). Le due città lombarde si trasformano in gallerie d’arte a cielo aperto per celebrare il valore dell’energia e della luce con installazioni luminose di famosi artisti; 17 maestri provenienti da tutto il mondo. Una manifestazione che punta a coinvolgere le energie produttive, le istituzioni culturali e i luoghi di formazione del territorio. La Festa vuole anche illuminare il percorso per costruire un futuro sostenibile e solidale. Con una doppia consapevolezza ambientale, grazie all’utilizzo di energia da fonti rinnovabili, e sociale. Attraverso il sostegno al Banco dell’energia che da anni è impegnato a contrastare la povertà energetica in Italia.

La rinascita del cuore lombardo

Quando il presidente Sergio Mattarella il mese scorso è intervenuto alla inaugurazione della rassegna ha ricordato “la dolorosa parentesi della pandemia” e la straordinaria capacità di trasformarla “ in un atto di amore e coraggio per il territorio, un gesto di apertura al futuro. Nel dialogo, nella reciproca contaminazione, nel creare nuove alleanze, iniziative e progetti strategici e di visione”.

I prossimi impegni di Jacobs

Dopo aver centrato a Lodz (Polonia) il 19esimo successo di fila sui 60 indoor (6”57), Jacobs tornerà in gara mercoledì 15 febbraio per partecipare al meeting di Lievin in Francia. La scorsa stagione aveva debuttato il 4 febbraio vincendo i 60 del meeting di Berlino in 6”51 dopo il 6”57 in batteria. Dopo Lievin scenderà in pista per gli assoluti di Ancona il 18 e 19 febbraio. Infine a Istambul (4 marzo) per gli Europei. Quindi il debutto sui 100 a Rabat il 28 maggio. Ha detto Jacobs: ”Sono vicino alla perfezione. Siamo già ai dettagli. Sarà un 2023 d’oro”.