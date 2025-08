Matteo Materazzi, noto procuratore sportivo e fratello del campione del mondo Marco, sta affrontando una dura battaglia contro la SLA. A darne notizia è stata la moglie Maura attraverso un commovente appello pubblicato su GoFundMe, dove ha lanciato una raccolta fondi per sostenere le costose cure: “Sono Maura, la moglie di Matteo, un papà di due splendidi ragazzi di 16 e 19 anni. Matteo ha 49 anni e nel settembre 2024 gli è stata diagnosticata una rara mutazione di SLA”.

La malattia ha stravolto la vita della famiglia: “Matteo è finito in carrozzina perdendo velocemente anche l’uso delle gambe… oggi nemmeno le braccia funzionano più… la malattia ha da poco preso anche la parte respiratoria”. Nonostante il rapido peggioramento, la speranza non si spegne. L’obiettivo è realizzare una terapia ASO personalizzata: “Abbiamo contattato la Columbia University di NY e il Dott. Shneider… servono 1 milione e mezzo di dollari, che ovviamente non abbiamo”. Da qui l’appello: “Solo col vostro aiuto possiamo sperare… anche la più piccola cifra è importante”.