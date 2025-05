Max Verstappen a Imola ha dominato il GP Emilia Romagna dall’inizio alla fine. Ennesimo capolavoro del Tulipano che per la quarta volta in carriera trionfa a Imola. Sul podio ai suoi lati le due Mc Laren di Loris e Piastri. Quarto Hamilton autore di 7na rimonta poi Albon e Leclerc protagonisti di una incredibile bagarre nel finale. Sì sono ritirati Ocon e Kimi Antonelli che ha pagato un problema tecnico alla sua Mercedes. Il mondiale torna il 25 maggio a Monaco. Le Ferrari hanno riscattato il brutto sabato e combattuto al meglio delle possibilità dei due piloti.

GRIGLIA DI PARTENZA A IMOLA

Una vigilia da dimenticare in casa Ferrari. A Imola un disastro. La peggior Rossa di sempre. Non solo è andata più piano dí McLaren, Red Bull e Mercedes . Ma anche della Aston dell’eterno Alonso, della Alpine di Briatore, della Williams di Sainz. Leclerc ha chiesto scusa ai tifosi. Ha poi aggiunto:”Tutto questo è inaccettabile e dobbiamo reagire”. Ha riconosciuto Hamilton:”È stato un sabato terribile, sono molto addolorato, sono devastato”. Ne è uscita la griglia di partenza che nessun ferrarista si aspettava.

Ha dominato Oscar Piastri, 23 anni, premiato da Gianni Morandi dopo la Pole. L’australiano è partito davanti a tutti per la terza volta nella sua carriera. Al suo fianco Verstappen. Seconda fila: Russell e Norris. In terza fila: Alonso e Sainz. Quarta fila con Albon e Stroll. Davanti a Hadjar e Gasly. Soltanto in sesta fila i piloti Ferrari: Leclerc 11esimo, Hamilton 12esimo davanti ad Antonelli e Bortoleto. Ultime 3 file: Lawson (15), Colapinto (16), Hulkenberg (17), Ocon (18), Bearman (19), Tsunoda (20).

GARA

Giornata di sole, spalti gremiti, il Gp Emilia (63 giri) e’ la settima gara (su 24) del Mondiale di F.1. Occhi puntati sulle Rosse da incubo eliminate in qualifica. I tifosi del Cavallino rosicano nel vedere i due piloti Ferrari dietro il 18enne bolognese Kimi Antonelli sulla Mercedes. Ma occhi puntati sul gladiatore Piastri a caccia della storia.

Partenza alle 15.03, Verstappen subito in testa. Dopo dieci giri la situazione è immutata; idem dopo 20 giri (con Hamilton sesto, Leclerc 11esimo). Il Tulipano sempre al comando. Ocon fermo sul tracciato, virtual safety car. Sale Leclerc al sesto posto, Hamilton quinto, Kimi ottavo,Norris secondo. Bella gara. Torna a sorridere il “popolo Rosso”. Ultimi 20 giri: Verstappen saldamente in testa davanti a Norris, terzo Piastri, quarto Albon. Al 46 esimo giro si ferma Antonelli. Di nuovo la safety car. Situazione che cambia, Piastri secondo, due secondi da Verstappen. Il degrado delle gomme fa la differenza.

FINALE CON LA SAFETY CAR IN PISTA

La “macchina di sicurezza” esce al giro 53. Comincia la bagarre finale, chi ha le gomme nuove va all’attacco, Hamilton quarto, gran duello per il secondo posto in casa McLaren. Chiude vittorioso Verstappen, primo dall’inizio alla fine.

ORDINE DI ARRIVO A IMOLA

1 Verstappen, 2. Norris, 3. Piastri, 4. Hamilton, 5. Albon, 6. Leclerc, 7. Russell, 8. Sainz, 9. Hadjar, 10. Tsunoda, 11. Alonso, 12. Hulkenberg, 13. Gasly, 14. Lawson, 15. Stroll.