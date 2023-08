Per l’Italia con il Sudafrica è come una finale. Vietato sbagliare. Mercoledì, 2 agosto, alle ore 9 italiane, le azzurre della CT Milena Bertolini ha l’ultima possibilità di ottenere il pass per gli ottavi. Dopo il successo risicato al debutto con l’Argentina (1-0) c’è stata la batosta con la Svezia (5-0) che ha reso il terzo match di qualificazione delicatissimo: o si vince o si torna a casa. Comunque basterebbe anche un pari qualora l’Argentina dovesse sconfiggere la corazzata svedese. Evento altamente improbabile.

Le azzurre se la vedranno con il Sudafrica che ha racimolato un solo punto in due partite. Tuttavia la qualificazione non è affatto scontata; le azzurre finora hanno creato pochissimo e fatto vedere vulnerabilità inattese, specie nel reparto difensivo che, sulla carta, era ritenuto il più affidabile. Il campo ha invece ribaltato ogni considerazione rivelando fragilità insospettabili e carenze soprattutto sulle palle inattive (corner et similia) a dir poco imbarazzanti.

Africane da non sottovalutare

Le ragazze della CT Desiree Ellis sono tutt’altro che una “squadra materasso“ come la dipingevano i nesci. Contro le scandinave hanno perso in rimonta e in extremis. Con l’Argentina hanno chiuso sul 2-2 dopo essere tate in vantaggio 2-0. Contro l’Italia non giocherà la squalificata Khokosa Biyana, centrocampista tuttofare; e probabilmente mancherà pure Refiloe Jane, la forte centrocampista del Sassuolo (caviglia in disordine).

L’Italia in campo

Per questa partita decisiva ai Mondiali di Calcio la CT Bertolini dovrà probabilmente rinunciare a Cristiana Girelli, 33 anni, attaccante della Juventus e capitano azzurro, autrice del gol vittoria con l’Argentina. L’Italia giocherà con il classico 4-2-3-1. E cioè: Durante, Di Guglielmo, Linari, Salvai, Boattin; Greggi, Dragoni; Cantore, Caruso, Bonasea, Giacinti. Fiduciosa Milena Bertolini: ”Contro la Svezia abbiamo giocato 30 minuti di ottimo calcio mettendo in difficoltà la Svezia. Poi abbiamo commesso errori sui corner dove loro sono fortissime e, dopo aver subito i primi 2 gol, non abbiamo avuto la lucidità per restare in partita. Dunque sapevamo che il passaggio del turno sarebbe dipeso dall’ultima partita contro il Sud Africa. Ce la possiamo fare”.

Dove vedere Italia Sudafrica in tv

La terza partita dell’Italia nella fase a gironi dei Mondiali 2023 di calcio femminile sarà trasmessa in diretta tv su Rai1, in diretta streaming su RaiPlay. Il match si giocherà nello stadio di Wellington (Nuova Zelanda).