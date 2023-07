Mondiali di Scherma: Italia prima nel medagliere con 4 ori, 4 argenti e 2 bronzi. Un bottino di 10 medaglie che ha sfiorato il record di Catania 2011 ( 11 medaglie).

Comunque i 4 ori con cui l’Italia ha chiuso i mondiali sono un record per gli azzurri. Sugli scudi 2 dream team: le ragazze del fioretto che hanno centrato il 18esimo titolo e i ragazzi della spada che hanno trionfato dopo 30 anni. Nel medagliere seconda l’Ungheria e terza la Francia.

L’Italia della spada si è presa una secca rivincita mettendo ko l’olimpionico Cannone e i suoi compagni. Per tutti i 4 neo campioni iridati azzurri si tratta del primo oro in carriera. Li ricordiamo: il pisano Gabriele Cimini, il romano Davide De Veroli, Andrea Santarelli da Foligno e il milanese Federico Vismara.

FIORETTO MAGICO

Fantastiche le 4 azzurre del fioretto. La prova del quartetto non è stata semplice ma alla fine sono riuscite a bissare la vittoria del 2022 in Egitto. Le ricordiamo: la veterana Arianna Errigo 35 anni, lombarda di Monza; la padovana Martina Favaretto 21 anni di Camposampiero quindi Francesca Palumbo 29 anni di Potenza. Chiude il quartetto la toscana Alice Volpi, 31 anni, di Siena.

Un poker ben assortito: Errigo la capitana, Volpi la fuoriclasse, Favaretto la forza nuova e la Palumbo straordinaria collante. Dice la padovana Favaretto, laureanda in giurisprudenza:” Ho la fortuna di tirare accanto a compagne fantastiche che mi sostengono e mi infondono fiducia. È stata una grande vittoria di tutta la squadra, di una squadra vera. Vogliamo andare avanti così.”

Conclude la capitana Errigo,mamma di 2 gemelli da pochi mesi: ”Non era facile chiudere una finale così tirata. Io sto continuando a vivere in un sogno tutto mio. È vero, ho avuto un cedimento perché non ne avevo più ma con Alice, Martina e Francesca accanto mi sentivo sicura”. Peccato che i fiorettisti siano stati eliminati da Hong Kong ai quarti e l’ultima giornata sia conclusa senza medaglie.

LA RASSEGNA DEI MONDIALI PER LA SESTA VOLTA A MILANO

I mondiali di scherma per la sesta volta si sono disputati in Italia a Milano. L’ultima volta è stato a Catania nel 2011. È mancato il record assoluto di 11 podi. Comunque i fiorettisti hanno saputo reagire e chiudere al quinto posto. Parla per tutti Alessio Foconi:” Dobbiamo lavorare meglio, poi devo dire che come preparazione siamo stati perfetti, impeccabili. Purtroppo capita di sbagliare un assalto. Devo dire poi che è stata una bella giornata per loro. Noi abbiamo sbagliato ma ci rifaremo presto. Siamo molto ottimisti”.