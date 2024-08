Moto GP, riprende la sfida Bagnaia-Martin sul circuito di Aragon ma occhio a Marquez

Riprende la sfida Bagnaia-Martin al Moto Mondiale sul circuito di Aragon (domenica ore 14). Il duello fra i due Ducatisti è il tema principale della domenica, dodicesima prova (su 20) del Moto Mondiale. Il GP di Aragon (circuito di 5.080 metri, 18 curve) ha tutte le carte in regola per inserire, tra i due capi in testa, lo spagnolo Marquez, 31 anni, mattatore del venerdì alle libere.

Lo spagnolo ammette: ”Sì, ho fatto progressi ma devo stare con i piedi per terra. Ma se già in Austria mi ero sentito bene, qui su un circuito a me favorevole ho trovato subito le condizioni perfette”. Dunque il pilota di Gresini non si nasconde: ”Mi sono divertito. Dai box mi segnalavano di rallentare, Ma io continuavo a girare, me la stavo godendo. È stato il mio miglior venerdì dal 2021. Per questo dico che ho la possibilità di giocarmi la vittoria”.

Pecco fiducioso

Vinto il GP dell’Austria, settimo trionfo stagionale, Pecco ha sorpassato Martin nella categoria piloti. Ed è intenzionato (ovvio) a continuare in questo campionato in cui pure, dopo 11 GP – con altri 9 ancora da correre – ha già eguagliato il suo record stagionale. Ha già vinto 7 volte in poco più di metà 2024, tante quante nel 2022 e nel 2023; successi che gli sono bastati per essere campione del mondo.

Ammette Martin: ”Ci stiamo spingendo a migliorare a vicenda. Io e lui abbiamo fatto qualcosa di incredibile in termini di passo, di velocità e di costanza”.

Bagnaia è entrato nella nobiltà del motociclismo

Pecco Bagnaia , 27 anni, con la vittoria ottenuta domenica 18 agosto a Zeltweg, ha eguagliato Kevin Schwantz al decimo posto tra i più vincenti della storia della Top Class, dunque della 500 e della MotoGP. Una classifica, è bene ricordarlo, dominata da piloti italiani, da Valentino Rossi e da Giacomo Agostini. Valentino guida la classifica con 89 vittorie seguito da Agostini (68) e da Marc Marquez (59).

Dove guardare la Moto GP in tv

La copertura televisiva del 12esimo appuntamento della stagione sul circuito spagnolo di Aragon sarà trasmesso in diretta integrale da Sky Sport, sul canale Sky Sport MotoGP (anche in mobilità su SkyGo) e in streaming su Now. Su Tv8 la gara di domenica sarà in differita.