La moglie di Luca Marini fa parlare di sé con le ultime foto direttamente dalle vacanze a Bali: gli scatti lasciano il segno

Una vacanza da sogno, forse l’ultimo scorcio di tranquillità prima di riprendere gli intensi impegni lavorativi. Luca Marini, pilota della Honda, si è concesso un po’ di relax con la sua famiglia in uno splendido resort a Bali. Ad accompagnarlo c’era la moglie Marta Vincenzi e la piccola Angelina Luce, la loro primogenita nata lo scorso 12 ottobre.

Proprio la Vincenzi ha documentato sui social in maniera particolareggiata la loro vacanza: foto incantevoli al panorama che si può ammirare dal Four Seasons Resort a Jimbaran, località che si trova a Bukit. Immagini che hanno ovviamente raccolto tanti consensi e in cui la donna, influencer e modella, racconta la loro vacanza e sfoggia outfit da sogno.

Grandi apprezzamenti per la Vincenzi che è in splendida forma a tre mesi dal parto. La famiglia al completo si sta godendo le vacanze, mentre tra pochi giorni il fratello di Valentino Rossi dovrà tornare alla realtà: a inizio febbraio sono in programma i test della MotoGP, quindi tra un mese esatto il primo weekend di gara.

Marta Vincenzi e Luca Marini, le foto dalla vacanza

Sarà un anno impegnativo per Luca Marini, chiamato a riportare in alto una Honda che sta faticando ormai da qualche anno. La scorsa stagione è stata avara di soddisfazioni, mentre la casa giapponese spera di aver imboccato la strada giusta per creare una moto più competitiva per il 2025.

Sarà complicato battagliare con la Ducati del due Marquez-Bagnaia, sulla carta irraggiungibile per la Honda, ma certo la speranza è di avere un rendimento migliore rispetto al 2024 e magari piazzare qualche podio per dimostrare che il percorso intrapreso è quello giusto.

In attesa che la pista dia il suo verdetto, Marini si gode gli ultimi giorni di vacanza con la moglie Marta Vincenzi e la piccola Angelina Luca. I due sono da anni insieme (si sono conosciuti ai tempi della scuola) e a luglio 2023 hanno coronato il loro amore con il matrimonio celebrato a Tavullia. Ora la famiglia è più unita che mai con la modella che su Instagram incanta i fan con le meravigliose foto delle loro vacanze. Gli ultimi scatti sono accompagnati da una frase che racchiude tutto il senso della vita per la Vincenzi: “La mia famiglia, il mio tutto“.