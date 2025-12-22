Supercoppa italiana all’atto conclusivo. Stasera Napoli e Bologna (ore 20, diretta Italia1) giocheranno la finale di una manifestazione sportiva cresciuta nel tempo per prestigio e seduzione mediatica. All’appuntamento le due squadre sono arrivate quasi a sorpresa ma con merito. La squadra di Conte ha superato il Milan in una semifinale con poca storia: un 2-0 che ha soprattutto evidenziato i limiti dei rossoneri. Il Bologna ha battuto l’Inter ai rigori (4-3) grazie alle prodezze del proprio portiere Ravaglia; la squadra di Chivu ha sciupato 3 rigori.

Conte a caccia della terza Supercoppa

Antonio Conte non ha fatto mistero. Ha detto chiaro e tondo che “conta soltanto vincere. Sarà colpa nostra se il Bologna avrà più fame. Ci giochiamo un torneo, la fatica va oltre”. Anche Vincenzo Italiano ha caricato i suoi raccomandando “niente ansie, solo energia”. Il tecnico del Bologna è alla sua ottava finale in carriera, iniziata nel 2018 quando militava in serie D alla guida dell’Argignano. In tribuna a fare il tifo per i bolognesi ci sarà anche Baggio.

La carica di Montezemolo

Luca Cordero di Montezemolo, bolognese doc, sogna una notte magica e dice: “Certo che credo che il mio Bologna possa battere il Napoli in Arabia. Sogno davvero un’altra notte magica, come quella che a primavera ci ha donato la Coppa Italia”. Montezemolo, presidente della Ferrari dal 1991 al 2014, è stato anche vicepresidente rossoblu ai tempi di Baggio.

Le formazioni

Conte e Italiano applicano due metodi diversi. Il Napoli giocherà con il 3-4-2-1; il Bologna risponderà con il 4-2-3-1. Formazioni senza sorprese. Il Napoli ha 4 atleti indisponibili (Meret, De Bruyne, Gilmour, Anguissa). In mezzo al campo giocheranno Lobotka e McTominay alle spalle di Neres e Elmas. Al vertice della manovra il gigante danese Hojlund. Italiano schiererà quasi la formazione tipo avendo indisponibili 4 pedine fondamentali: Bernardeschi, Skorupski, Freuler, Casale. Schiererà Castro al centro dell’attacco con Orsolini, Odgaard e Cambiaghi alle spalle. La Supercoppa dal 2022 è stata appannaggio di Inter e Milan. Il Napoli gioca la finale di Supercoppa italiana per la sesta volta.