Napoli e Bologna in finale di Supercoppa italiana. Eliminate Inter e Milan. Il mini-torneo di Riad (Arabia Saudita) ha eliminato giovedì Allegri, venerdì Chivu. Lunedì (ore 20) allo stadio dell’Università Re Saud, si giocheranno l’ambito trofeo il debuttante Vincenzo Italiano e Antonio Conte. All’appuntamento conclusivo, azzurri e rossoblu sono arrivati con percorsi diversi ma ugualmente efficaci. Nel dettaglio.

Napoli show, delusione Milan

La prima semifinale del torneo ha visto un Napoli solido che si è imposto con un secco 2-0 maturato dopo un’ora di gioco. Ha aperto le marcature Neres poco prima dell’intervallo (gol da rapinatore d’area), ha chiuso il danese Hojlund con una rasoiata dopo una galoppata di forza fisica – stile Haaland – al 19’ della ripresa. Il Milan, senza Modric e con il modesto De Winter al posto di Gabbia (anello debole della catena), è stato travolto. Ora ad Allegri non resta che il campionato. E forse una sanzione per gli insulti rivolti a Gabriele Oriali, team manager del Napoli; uno scontro verbale che è stato bollato dal presidente Figc, Gabriele Gravina, come “una aggressione fuori controllo, una figuraccia”. Insomma, è stato violato il regolamento sportivo. Gli ispettori federali sono già al lavoro.

Super Bologna, illusione Inter

Solita Inter. Continua la favola del Bologna che si è imposto ai calci di rigore (4-3) dopo un avvio che prometteva una facile serata. Neroazzurri in vantaggio con Thuram dopo 70 secondi. Ma una ingenuità di Bisseck ha regalato il rigore dell’1-1. Poi nella lotteria dei 16 metri i neroazzurri hanno sbagliato 3 volte mentre Ciro Immobile ha segnato il gol decisivo firmando il tiro del sogno. Miglior uomo in campo per il Bologna il solido Ravaglia, portiere protagonista della serata: muro su Zielinski un’altro su Louis Henrique, paratona su Lautaro. Vincenzo Italiano ha fatto due cambi dopo un’ora di gioco (le ali), azzeccando l’entrata di Immobile. Bologna in finale con pieno merito. Chivu bocciato: è stato costretto a rinunciare a qualche titolare. Il primo obiettivo della stagione è evaporato nella notte d’Arabia.