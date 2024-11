Domenica sera a Coverciano si radunano i 23 giocatori convocati dal ct Spalletti per gli ultimi due impegni nel girone di Nations League: giovedì 14 a Bruxelles contro il Belgio e domenica 17 a Milano contro la Francia. All’Italia, capolista del Gruppo 2, basterà fare un punto in due gare, per accedere ai quarti di finale del torneo.

Spalletti con tre novità contro Belgio e Francia

li azzurri resteranno al Centro tecnico di Coverciano fino a mercoledì pomeriggio; poi al termine dell’ultima seduta di allenamento prenderanno l’aereo per la capitale belga. Big Luciano continua ad innovare e a sorprendere.

Ha fatto tesoro delle 18 partite disputate dalla sua Nazionale (10 vittorie, 5 pareggi, 3 sconfitte; 32 gol fatti, 18 subiti) e si è convinto a ripartire con nuovi interpreti. E così ha fatto anche stavolta.

Tre novità: Rovella, Comuzzo, Savona

Tre giovani interessanti: due difensori (Comuzzo e Savona), un centrocampista (Rovella).Tre giovanisssimi. Pietro Comuzzo ha addirittura 19 anni e due anni fa era il pilastro dell’Italia Under 17. Quest’anno è in forza all’Italia Under 21 e alla Fiorentina.

Nicolò Savona di anni ne ha 21: è in forza alla Juventus dall’età di 8 anni. Thiago Motta l’ha promosso titolare. Quanto a Nicolò Rovella, prestato dalla Juventus alla Lazio, a 22 anni sbarca nella Nazionale maggiore dopo aver fatto la gavetta nelle tre Under 17, 19 e 21. Il mese scorso ha esordito in Champions.

Esclusi eccellenti

Due in particolare, il romanista Pellegrini e lo juventino Fagioli. Sei gli avvicendamenti: restano fuori gli infortunati Calafiori e Gabbia; per scelta tecnica out Bellanova, Fagioli, Pellegrini, Di Gregorio, Zaniolo, Lucca. Spalletti ha convocato un gruppo ristretto selezionato in funzione del 3-5-1-1. Ecco i 23 giocatori che domenica sera si ritroveranno a Coverciano.

PORTIERI – Donnarumma, Maret, Vicario.

DIFENSORI – Bastoni, Buongiorno, Cambiaso, Comuzzo, Di Lorenzo, Dimarco, Gatti, Caleb Okoli, Savona e Udogie.

CENTROCAMPISTI – Barella, Frattesi, Pisilli, Ricci, Rovella, Tonali.

ATTACCANTI – Kean, Maldini, Raspadori, Retegui.