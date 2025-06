Nico Williams è pronto a diventare un nuovo giocatore del Barcellona. L’esterno offensivo della nazionale spagnola ha trovato un’intesa con il club blaugrana per un contratto della durata di sei stagioni, che lo legherà al Barça fino a giugno 2031. Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Fabrizio Romano, il giocatore percepirà un ingaggio compreso tra i 7 e gli 8 milioni di euro netti a stagione. Il classe 2002, cresciuto nell’Athletic Bilbao, ha già collezionato 167 presenze con la prima squadra, realizzando 31 gol e fornendo 30 assist.

Si tratta con l’Athletic, sfuma il Bayern

Dopo aver ottenuto il sì del giocatore, il Barcellona è ora concentrato sulle trattative con l’Athletic Bilbao, club con cui Nico Williams ha un contratto in vigore fino al giugno 2027. I dirigenti catalani dovranno trovare un accordo economico con i baschi, che difficilmente faranno sconti – ha una clausola rescissoria da 58 milioni di euro – per uno dei loro talenti più promettenti. L’operazione, se conclusa, chiuderebbe anche le porte al Bayern Monaco, che aveva seguito da vicino l’evoluzione del giovane spagnolo. I bavaresi ora potrebbero virare su altri profili, tra cui quello del portoghese Rafael Leao, in forza al Milan, sotto contratto fino al 2028 con uno stipendio netto annuo da 5 milioni di euro.