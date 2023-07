Olimpiadi di Parigi (26 luglio-11 agosto 2024. Il conto alla rovescia è cominciato. Martedì 25 è stata presentata la fiaccola al Trocadero, sulla Senna.

Insieme col n.1 del CIO (Thomas Bach) c’era Usain Bolton; la fiaccola sarà poi accesa ad Olympia (Grecia) il prossimo 16 aprile e approderà a Marsiglia l’8 maggio. Si annuncia una Olimpiade scenografica: l’apertura sulla Senna, il beach volley sotto la torre Eiffel, l’equitazione a Versailles, il surf in Polinesia.

In palio 329 titoli olimpici(156 maschili, 151 femminili, 22 misti). Ben 32 le discipline di cui una esordiente assoluta, la break dance (danza di strada nata nel Bronx, New York , negli Anni ‘70). L’Italia sta mettendo a punto la spedizione azzurra in un clima euforico visto i successi ai Mondiali di nuoto di Fukuoka ( Paltrinieri, Ceccon, Simona Quadarella) e i Mondiali di Scherma a Milano ( Santuccio, Navarria).

A proposito: il presidente Mattarella martedì pomeriggio ha inaugurato i Mondiali di scherma a Milano.

MALAGO’: L’ITALIA FARÀ MEGLIO CHE A TOKYO

Il presidente del CONI ha espresso ottimismo per l’Italia di Parigi 2024: ”Le proiezioni dicono che si farà meglio che a Tokyo”. È il caso di ricordare che a Tokyo 2021 l’Italia ha fatto il record di 40 medaglie: 10 d’oro, 10 d’argento, 20 di bronzo. Indimenticabili le prove di Jacobs, Tamberi, Top Ganna e il suo quartetto, Stano ( 20 km marcia)e la 4×100 con Patta, Tortu, Desalu, Jacobs e Antonella Palmisano (20km marcia donne).

TENSIONI SUL CASO RUSSIA

Non è chiara la partecipazione della Russia. Nel 2018 in Corea le Nazionali Russe per questione di doping hanno partecipato ai Giochi solo come rappresentanti del Roc ( Russian Olimpyc Committee, il comitato olimpico russo).

Stavolta è diverso: c’è di mezzo la guerra in Ucraina e l’attuale circostanza riduce di molto il numero di chi può essere ammesso all’attività internazionale. Il governo Ucraino ha approvato un decreto che appoggia chi si rifiuta di gareggiare in presenza di rivali russi o bielorussi. Tira aria di boicottaggio.

PIÙ ORI CHE ALLE OLIMPIADI IN GIAPPONE

L’atletica la farà da padrone con 48 titoli. Quindi il nuoto (35), il judo (15), la ginnastica artistica (14), il pugilato (13); il ciclismo su pista, la lotta libera e la scherma (12). All’appuntamento parigino è particolarmente atteso Filippo Ganna (8 mondiali vinti), olimpionico del quartetto del 2021.