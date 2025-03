Inter e Milan possono beneficiare di affari per un totale di 200 milioni di euro: acquisti e cessioni per rivoluzionare completamente le rose

Destini diversi, programmi in comune. Il presente di Inter e Milan è praticamente all’opposto, il futuro invece li accomuna. I nerazzurri sono con un piede e mezzo ai quarti di Champions League, primi in classifica in Serie A e in semifinale di coppa Italia. Proprio quest’ultima è l’unico obiettivo per cui sono rimasti in corsa i rossoneri, fuori dall’Europa e lontani 11 punti dal quarto posto in campionato.

Presente agli antipodi, futuro da protagonisti, almeno sul calciomercato. Inter e Milan hanno intenzione di vivere un’estate bollente sul fronte della campagna trasferimenti con affari che possono superare il valore dei duecento milioni. Cento sono quelli che potrebbe spendere l’Inter per rifare la rosa, considerato che Inzaghi (o chi siederà sulla panchina nerazzurra in caso di – al momento improbabile addio – ribaltone) dovrà rinunciare a molti degli uomini attualmente in squadra.

De Vrij e Acerbi sono in scadenza e quasi certamente soltanto uno dei due resterà, come non resteranno Arnautovic e Correa in attacco, questo per limitarsi soltanto ai calciatori legati al club fino a giugno. Poi ci sono le possibili cessioni dei big con la posizione di Calhanoglu, ad esempio, da tenere d’occhio, ma anche quella di Thuram nel caso in cui arrivasse un’offerta importante. Così in estate ci saranno da fare 7-8 acquisti per un valore che supererà senza fatica i 100 milioni. Tra gli obiettivi si segnalano i gioielli del Como Nico Paz e Diao, anche se non sarà facile toglierli alla concorrenza.

Milan, cessioni eccellenti per rifare la squadra

Se l’Inter ha il problema scadenze, il Milan ha quello dei mancati introiti Champions, ormai sfumata salvo clamorosi colpi di scena.

Senza la principale competizione europea, i rossoneri dovranno racimolare il budget per fare mercato anche con le cessioni e gli addii potrebbero essere eccellenti. Theo Hernandez è un forte candidato alla partenza, anche se il suo valore è sceso rispetto al passato: 25-30 milioni potrebbero bastare per cederlo. Riflessioni in corso anche su Maignan e soprattutto Leao che potrebbero portare il totale a superare i 100 milioni di ricavo.

Soldi che andranno poi reinvestiti sul mercato per costruire una rosa vincente in grado di riscattare la stagione fallimentare. I nomi? Serve prima quello del direttore sportivo, poi quello dell’allenatore prima di capire su chi punterà il Milan in entrata. Di certo l’estate milanese si preannuncia torrida anche sul calciomercato.