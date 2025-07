Gli Oscar di una Domenica sportiva da incorniciare: ciclismo, formula uno, Volley femminile, nuoto e tennis sugli scudi. Giornata memorabile. Vediamo.

POGACAR E MILAN SUL PODIO DEL TOUR DE FRANCE

Lo sloveno ha vinto il Tour alla media record di 43,3 km/h. Jonhatan Milan ha portato in Italia una maglia verde che mancava da 15 anni ( Petacchi). Non solo: il friulano, debuttante di lusso, si è portato a casa 2 tappe spezzando il digiuno italiano che durava dal 2019, con 113 tappe consecutive senza successi. Jonhatan ha vinto meritatamente la classifica punti.

LECLERC SUL PODIO DEL GP BELGIO

Carletto, terzo a Spa, ha riportato la Ferrari sul podio alle spalle delle McLaren ( doppietta Piastri-Norris). Il monegasco è sempre il volto migliore della Rossa. Si è preso un altro podio mentre Hamilton è ancora a zero. Ora Leclerc è quinto nella classifica generale dominata da Oscar Piastri con 266 punti, secondo Norris (250), terzo Verstappen (185).

SUPER AZZURRE NEL VOLLEY, ALTRO TRIONFO

Le ragazze del Ct Velasco hanno battuto in finale della Nations League il Brasile in 4 set: 3-1 con Antropova migliore in campo seguita da Myriam Sylla e da due altre azzurre formidabili: la capitana Anna Danesi ( eccezionale a muro) e Sarah Fahr confermatasi la più forte centrale del mondo. Ma molto brava Stella Nervini, 22 enne schiacciatrice, la storia più bella dell’estate azzurra. Da applausi come sempre Monica De Gennaro, Paola Egonu, Alessia Orro, Cambi, Giovannini, Degradi. Perfetto Velasco, il maestro delle invincibili.

FRECCE TRICOLORI DEL NUOTO A SINGAPORE

Il nuoto italiano sempre sotto i riflettori. Il quartetto della 4×100 stile libero ha centrato un argento storico. E’ il quarto argento dal 2021. In evidenza il 18enne D’Ambrosio nella prima frazione. Poi Ceccon, Zazzeri e Frigo hanno completato l’impresa.

SCHERMA SPETTACOLO AI MONDIALI DI TPILISI

Il fioretto azzurro è tornato sul trono mondiale. Battuti gli Stati Uniti 43-42. Da applausi i romani Bianchi e Alessio Foconi insieme al pisano Filippo Macchi e al marchigiano Tommaso Marini.

BOLELLI-VAVASSORI I RE DI WASHINGTON

Quarto titolo stagionale e settimo complessivo ( su 13 finali disputate ) per Simone Bolelli e Andrea Vavassori che hanno trionfato a Washington nel doppio. Hanno battuto 6-3,6-4 in poco più di un’ora e un quarto, i francesi Nys-Vasselin.E non è finita qui.