Momenti di grande apprensione nel mondo del calcio per le condizioni di Paul Gascoigne. Secondo quanto riportato dal quotidiano britannico The Sun, l’ex centrocampista della Lazio, oggi 58enne, sarebbe stato trovato in stato di semi incoscienza nella sua abitazione a Poole, nel Dorset, lo scorso venerdì. A dare l’allarme è stato un suo caro amico, che lo ha ritrovato collassato e ha provveduto a trasportarlo d’urgenza in ospedale. In un primo momento, Gascoigne è stato ricoverato nel reparto di terapia intensiva, ma le sue condizioni, fortunatamente, sono poi migliorate. Attualmente è sotto osservazione in un’unità di medicina d’urgenza e le sue condizioni sono stabili, anche se resta la preoccupazione per la sua salute.

Il ringraziamento di Gazza e il racconto dell’amico

Steve Foster, storico amico e collaboratore dell’ex fuoriclasse inglese, ha raccontato quanto accaduto e ha trasmesso il pensiero di Gascoigne: “Gazza vorrebbe ringraziare tutti per il sostegno che ha ricevuto finora da tanti vecchi amici che gli augurano ogni bene e vogliono vederlo di nuovo al meglio”. Foster ha poi rassicurato i fan circa le sue attuali condizioni, spiegando che Paul è cosciente e in convalescenza presso un ospedale vicino alla sua residenza: “È in ospedale, che è il posto migliore in cui possa stare in questo momento”. Si prevede che rimarrà ricoverato per diversi giorni per ricevere le cure necessarie.