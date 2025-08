L’amministratore delegato dell’Atalanta, Luca Percassi, ha voluto fare chiarezza sulla situazione legata a Ademola Lookman, l’attaccante nigeriano al centro delle voci di mercato, confermando la disponibilità del club alla sua cessione ma solo a determinate condizioni.

Le sue parole, pronunciate a margine della presentazione ufficiale di Marco Sportiello, sono state molto precise: “L’anno scorso a fronte di un’offerta da 20 milioni del Psg il giocatore ci aveva chiesto di essere ceduto e l’Atalanta, essendo una società credibile, si era ripromessa di poter cedere il giocatore in questa sessione di mercato basandosi su due presupposti che lui stesso ci aveva chiesto: raggiungere in primis un super top club europeo e che in Italia non si sarebbe mai visto con una maglia diversa dall’Atalanta, sia per quello che ha fatto lui, sia per quanto ricevuto da parte della società”.

L’accordo tra Lookman e la società bergamasca, quindi, prevedeva chiaramente un’apertura a un trasferimento internazionale, ma non verso altri club italiani. Questo punto, secondo Percassi, è stato chiaro sin dal primo momento e condiviso con il giocatore stesso.

La linea dura dell’Atalanta e il prezzo fissato

Tuttavia, la situazione attuale si è fatta più complessa a causa dell’interesse manifestato da una diretta rivale italiana, l’Inter. Percassi non ha lasciato spazio a interpretazioni, spiegando che la posizione della società non è cambiata:

“Oggi la situazione che voi conoscete è ben diversa. In ogni caso la società è sempre attenta a valutare i tempi e i valori dei propri giocatori, ma come sempre è la società Atalanta a decidere”.

Un messaggio chiaro rivolto non solo ai giornalisti presenti, ma soprattutto all’Inter, che sembra aver messo gli occhi su Lookman. La richiesta per cedere il giocatore in Serie A è molto alta: 50 milioni di euro. Una cifra che testimonia la volontà dell’Atalanta di scoraggiare qualsiasi trattativa interna al campionato.