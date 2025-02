Dazn ha la nuova Diletta Leotta: la conduttrice, anche lei siciliana, ha conquistato già tutti con la sua bellezza

Diletta Leotta fa scuola ed allora ecco emergere quella che è spesso definita la ‘nuova Diletta’. Dazn presenta un volto nuovo sui campi della Serie A, una bellezza che ha impiegato poco tempo per conquistare tutti.

Lei è Eleonora Incardona che dopo essere entrata nel team di Dazn Bet Club, ha fatto poi il passaggio a bordocampo sempre du DAzn. Non è insolito ora vederla sui campi di Serie A, proprio come succede con Diletta Leotta. I punti in comune tra le due non si limitano a questo: la Incardona è stata a lungo fidanzata con il fratellastro della Leotta. Entrambe siciliane, hanno scelto come compagno di vita un calciatore: se Diletta ha sposato Karius, la Incardona è attualmente felicemente fidanzata con Samuele Ricci, centrocampista del Torino.

La stessa conduttrice, nata a Chiaramonte Gulfi in provincia di Ragusa, ha raccontato di aver conosciuto Ricci in uno dei periodi più complicati della sua vita, quando era concentrata unicamente sul lavoro per evitare di pensare ad altro. Dopo un lungo corteggiamento, il calciatore ha fatto colpo ed ora i due sono felicemente fidanzati.

Eleonora Incardona, la nuova Diletta: dalla magistratura alla tv

Nata nel 1991, Eleonora Incardona aveva scelto un’altra carriera per sé. Dopo aver preso la maturità scientifica in Sicilia, si è trasferita a Milano per laurearsi in Giurisprudenza.

L’idea era quella di provare la carriera in magistratura, ma preso il mondo dello spettacolo ha prevalso. Così nel 2010 ha partecipato a Miss Italia, quindi l’avvicinamento al giornalismo sportivo con l’esperienza a Sportitalia. Dal 2023 è la madrina del Giro d’Italia, ruolo che la rende molto felice: ora l’esperienza a DAZN dove ha conquistato tutti in pochissimo tempo ed è stata indicata come la nuova Diletta Leotta.

Oltre al campo, la Incardona conquista i fan anche sui social: su Instagram può vantare un seguito di oltre un milione di follower. La siciliana li allieta con scatti molto sensuali che raccolgono valanghe di cuoricini. Gli ultimi arrivano direttamente dall’Allianz Stadium dove domenica ha seguito il derby d’Italia tra Juventus e Inter da bordocampo. Le foto dal terreno di gioco hanno toccato quasi quota 200mila cuoricini e una cascata di complimenti tra i commenti. Da “meravigliosa” a “sublime” passando per il più classico “sei bellissima” con tanto di occhi a cuoricino per chiarire ancora meglio il tenore del commento. La Incardona ha già conquistato tutti i tifosi.