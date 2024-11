Premier League, arbitro sospeso dopo gli insulti al Liverpool e a Jurgen Klopp

Bufera sulla Premier League e sull’arbitro David Coote, sospeso per aver insultato in un video il Liverpool e il suo ex allenatore Jurgen Klopp.

Il video è stato registrato presumibilmente dopo la partita pareggiata 1-1 dai Reds contro il Burnley. Al termine della partita, Klopp si è lamentato molto di come avesse arbitrato Coote. Il video incriminato sta girando in questi giorni sui social, mettendo in seri guai l’arbitro di Premier.

Il video di insulti di David Coote

In questi giorni la Premier League è scossa da un video che sta girando sui social. Registrato nel 2020, in pieno lockdown, e presumibilmente al termine del pareggio dei Reds contro il Burnely, il video mostra l’arbitro David Coote in compagnia di un amico. Nel video l’arbitro insulta pesantemente il Liverpool definendolo “una m***a”.

Coote insulta anche l’ex allenatore dei Reds Jurgen Klopp, definendolo “un c******e”. Nel video, Coote prosegue: “Oltre a essersela presa con me quando li ho arbitrati contro il Burnley durante il lockdown, mi ha accusato di mentire. Non ho nessun interesse a parlare con quell’arrogante del c***o”.

Verso la fine del video, l’arbitro chiede alla persona che lo ha registrato di non condividerlo per nessun motivo: “Giusto per essere chiari, quel video non può andare da nessuna parte. Sul serio”.

David Coote sospeso

Il video, circolato sui social, ha fatto ovviamente insorgere i tifosi del Liverpool e ha scosso il mondo della Premier League. Il PGMOL, Professional Game Match Officials Limited, ovvero l’organo che si occupa della gestione della classe arbitrale, ha dovuto immediatamente dare una risposta in merito a questa delicata questione.

In un primo comunicato, si è espressa così: “Il PGMOL è cosciente di un video che sta circolando sui social e ha avviato un’inchiesta”. In un secondo comunicato, però, c’è la decisione di sospendere l’arbitro: “David Coote è stato sospeso con effetto immediato in attesa di un’inchiesta completa. Il PGMOL non rilascerà altre dichiarazioni fino a quando il processo non sarà completato”.

Ironia della sorte, l’arbitro Coote, nell’ultima giornata di campionato, ha arbitrato proprio il Liverpool, che ha vinto in casa contro l’Aston Villa.