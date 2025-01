Presentata a Madonna di Campiglio la Ducati 2025. È nato il Dream Team affidato a due piloti fantastici: Pecco il campione di 28 anni e la leggenda delle 2 ruote Marc Marquez di 31 anni ( 32 a febbraio). Svelata la GP 25 con i suoi due fuoriclasse. Pecco Bagnaia avrà il n. 63, Marquez il n. 93 (ereditato da Enea Bastianini). Sul palco le due sfavillanti Desmodieci GP25. Una Desmo che non ha cambiato molto rispetto al modello dell’anno scorso. Primi test a Sepang (5-7 febbraio). Comunque il materiale nuovo sarà tanto: nuovo forcellone, nuovo telaio, una carenatura completamente differente, un motore leggermente rivisto, così come l’abbassatore.

I commenti dei due piloti

Visibilmente soddisfatto lo spagnolo: ”È da tanto tempo che sono nel mondiale, ho vissuto una marea di emozioni ma oggi qui a Campiglio ho le farfalle nello stomaco. Inizia l’avventura più importante della mia carriera”. Più contenuto il commento di Pecco Bagnaia: ”Sono sempre emozionato quando inizia una stagione. Ma sopratutto sono pronto a ricominciare. Non vedo l’ora di tornare in pista. Ho trascorso l’inverno a ripensare a che cosa non avevo fatto bene nel 2024 per non prendermi il titolo. Ho lavorato anche durante il viaggio di nozze, perché ho la fortuna di avere Domizia, una moglie speciale. Di sicuro il nostro percorso, voglio dire quello della famiglia Ducati, è stato eccellente: 19 gare vinte su 20 è un qualcosa di incredibile; ma sono stati sufficienti appena 10 punti di differenza per decidere chi fosse il n.1 e quindi è lì che devo e voglio lavorare. Ho fatto tanto ma la ciliegina non c’è stata”.

La MotoGP al via il 2 marzo

Il campionato è articolato in 22 GP. Esordio il 2 marzo in Thailandia; si concluderà il 16 novembre a Valencia. Due gli appuntamenti in Italia: il 22 giugno al Mugello e il 14 settembre a Misano. Categorico il d.g. Dall’Igna: “Fare meglio dell’anno scorso è impossibile ma puntiamo ai tre mondiali”. Conclude l’a.d. Claudio Domenicali euforico più che mai: ”Ora parla la pista noi siamo già emozionati”.