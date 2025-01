Ferrari, primi test sul Circuito spagnolo di Catalogna che si trova a Montmeló vicino Barcellona. I tre giorni di prove, utili a far conoscere sempre meglio a Lewis Hamilton la Rossa e per calibrare l’intesa del Re Nero con Carletto Leclerc, termineranno domani, giovedì 30 gennaio.

Benché i test si stiano svolgendo a porte chiuse, filtra ugualmente l’attesa notizia: l’intesa tra i due piloti è già forte. Dopo la prima uscita a Fiorano la settimana scorsa, il Cavallino replica in Spagna per sfruttare i 1.000 km consentiti dal regolamento con le Previous Cars, le monoposto “vecchie” di almeno due stagioni. Sulla pista privata di Fiorano il baronetto aveva percorso 89 km e Leclerc ne aveva effettuati 42.

Ora in Catalogna si fa sul serio con l’assistenza del meteo favorevole. Ne sono uscite prove indicative, dure e confortanti su un tracciato molto più impegnativo di quello modenese. Hamilton è sceso in pista al pomeriggio, Leclerc ha lavorato al mattino.

I due aspetti più importanti del test

La Ferrari sta concentrando il suo lavoro su due aspetti fondamentali: il rapporto con le gomme (studiandone le temperature) e poi le procedure di partenza sulle quali il sette volte campione del mondo ritiene ci siano margini di miglioramento.

I collaudi stanno avvenendo in totale segretezza; e la presenza ai box del nuovo direttore tecnico, il francese Serra indica quanta importanza la scuderia attribuisca a questo appuntamento. La temperatura dei pneumatici è l’efficacia allo Start sono due elementi chiave nel contesto di una Formula 1 che è diventata molto equilibrata. E il dt Serra in Mercedes si occupava di ruote e sospensioni, obiettivo nel mirino del Cavallino.

La soddisfazione dei piloti

Raggiante Lewis Hamilton: “È straordinario poter vivere da pilota della Ferrari la passione che anima ciascuna persone del team”. Charles Leclerc, otto vittorie con la Ferrari, è particolarmente smanioso di riprendere il suo posto: “Non vedevo l’ora di tornare in macchina e di iniziare a lavorare in modo serrato per il prossimo campionato”. Hamilton, 40 anni, e Leclerc, 27 anni, formano già una coppia affiatata. Il popolo rosso sogna.

L’agenda Ferrari

Dopo i 3 giorni di test in Catalogna le prove della Ferrari riprenderanno, sempre a Montmeló, dal 4 al 5 febbraio per collaudare le nuove gomme Pirelli in vista del 2026. Il 19 febbraio a Maranello sarà presentata la Ferrari del 2025; il giorno prima, a Londra, sarà svelata la livrea ufficiale della nuova monoposto. Si ipotizza che il colore possa essere un rosso più scuro rispetto alle ultime stagioni.

Il Cavallino sarà poi impegnato, assieme a tutti gli altri team, nei test ufficiali in Bahrein (26-28 febbraio) con la nuova vettura 2025. Il mondiale di Formula1 prenderà il via a Melbourne (Australia) dal 14 al 16 marzo.