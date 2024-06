Olimpiadi sempre più vicine. I Giochi Olimpici di Parigi cominciano venerdi 26 luglio ma l’atmosfera è già elettrica. Giovedì 15 sono stati consegnati i tricolori ai porta bandiera per le Olimpiadi. Gli alfieri olimpici, al Quirinale, hanno ricevuto il tricolore. I portabandiera Paralimpici sono Ambra Sabatini 22 anni, sprinter toscana e Luca Mazzone , 53 anni, handbike pugliese. Gli alfieri della spedizione azzurra sono Arianna Errigo, 36 anni, fiorettista lombarda e Gianmarco Tamberi, 32 anni, saltatore in alto marchigiano. La cerimonia ufficiale di consegna dei tricolori, si ed svolta all’indomani della chiusura di un europeo di atletica da record per l’Italia: con 24 medaglie di cui 11 ori.

Il messaggio di Mattarella

Il capo dello Stato, nei giardini del Quirinale, è stato molto esplicito: “ Auspico di vedere un pullman pieno di medagliati, ma sarà il comportamento che terrete ad onorare l’Italia. Non faccio previsioni, sono certo che dedicherete tutto il vostro impegno nella lealtà sportiva “. Nel suo discorso Mattarella si ed inoltre complimentato con la Errigo, “campionessa e madre”. Poi ha scherzato con Tamberi:” La sua finale del salto in alto, è stata come un thriller stile Hitchcock”. Poi ha ammesso di non aver rispettato il protocollo andando due volte allo stadio Olimpico:” Ma ne valeva la pena”. Infine Mattarella ha espresso un auspicio di una tregua olimpica. Ha detto:” Non so se questa tregua avverrà. Perché questa richiesta si scontra con la ottusità di chi scatena guerre. Però il messaggio che voi lancerete, è un messaggio di convivenza, di amicizia altrettanto importante”.

La Federazione di Atletica in netta crescita

Sara’ l’effetto Tokyo, sarà il recente successo agli Europei di Roma, ma la Federatletica vola. Secondo gli ultimi dati di Sport e Salute e Coni la Federazione Atletica Italiana è al quinto posto per tesseramenti dietro a Federcalcio, Federtennis, Federvolley e Federbasket.

Ma la Fidal è stata la federazione che più ha visto aumentare il numero di tesserati (+22,09%) dopo il tennis (+43,63%). Per l’esplosione del tennis hanno certamente contribuito i successi di Berrettini e del fenomeno Sinner, nonché l’allargamento federale al padel dal 16 ottobre 2022. Ma è l’atletica in questi giorni a guadagnare le copertine.

La chiamano già “ la svolta italiana”, una svolta che porta il nome di Antonio La Torre, l’attuale direttore tecnico delle squadre nazionali, in carica dal settembre 2018. Con l’avvento di La Torre tutta la struttura federale è stata rivista e selezionata pescando sul territorio 9.000 allenatori in attività. Gli attuali maestri dei leader azzurri. Due nomi su tutti: Giulio Ciotti che allena Tamberi e Marinella Vaccari che allena a Bologna Sarà Fantini ,regina del martello.