Rissa pesantissima in diretta: ecco cosa è successo

Scoppia una rissa sugli spalti mentre è in corso la partita: interviene il presidente per sedare gli animi, cosa è successo

Cambiano le latitudini, non i problemi del calcio. Paese che vai, problemi che trovi con un comun denominatore: la violenza, in campo e fuori. In Inghilterra abbiamo visto la follia di Kudus che rischia una stangata per aver colpito tre avversari, ma va anche peggio fuori dal campo.

Può esserci qualche paese dove la violenza tra le varie tifoserie non è così frequente, ma difficilmente esiste un posto dove non accadono episodi del genere. Non lo è certamente il Sudamerica dove di scontri tra opposte fazioni avvengono purtroppo spesso. È accaduto anche questa volta in Argentina, durante l’incontro di coppa che vedeva affrontarsi il Boca Juniors, uno dei club più vincenti e famoso della nazione, e il Gimnasia La Plata.

Gli Xeneizes non vivono un momento particolarmente positivo con il sedicesimo posto in classifica e un bottino di appena tre punti nelle ultime cinque partite di campionato. Un rendimento che ha spinto la società a cambiare allenatore, affidando l’incarico all’ex centrocampista (anche della Roma) Fernando Gago. Una situazione aggravata anche dal comportamento dei tifosi che ha richiesto l’intervento del presidente, l’ex calciatore Roman Riquelme.

Riquelme seda una rissa tra tifosi: il suo intervento decisivo

L’ex centrocampista, diventato ora numero 1 del club, non è rimasto a guardare mentre i tifosi del Boca Juniors e del Gimnasia si affrontavano.

Tutto è iniziato con il lancio di sediolini e altri oggetti da parte dei tifosi degli Xeneizes verso i rivali che non sono stati a guardare, provando a rompere una delle reti di sicurezza che dividevano le due fazioni per entrare a contatto. Un tentativo che è stato arginato dall’intervento delle forze dell’ordine, ma anche da quello di Riquelme.

Il presidente, accompagnato da altri due dirigenti, si è frapposto tra i propri tifosi e il cordone formato dagli agenti di polizia ed è riuscito a placare gli animi, facendo riaccomodare i sostenitori al proprio posto. Un intervento risolutivo che ha interrotto le ostilità sugli spalti e fatto sì che la partita potesse continuare senza ulteriori problemi. Il campo poi ha visto la formazione di Gago vincere ai calci di rigore e strappare il pass per la semifinale in programma il prossimo 31 ottobre contro il Velez Sarsfield. Un appuntamento fondamentale per la stagione difficile del Boca che però si gode il suo presidente paciere.