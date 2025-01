Ronaldo, il re dei Paperoni dello sport. Nessuno come lui. In settimana ha allungato il contratto con il club arabo Al Nassr di Riad. Rinnovo choc, oltre 200 milioni per un solo anno. Record per un atleta di 39 anni, 40 il prossimo 5 febbraio.

Ronaldo è il calciatore più pagato del mondo. Stipendio stellare: 547 mila euro al giorno e una Rolls Royce ogni 24 ore. Resterà in Arabia fino al 2025-26, l’anno del Mondiale Americano al quale naturalmente non vuole mancare. CR7 è una banca, il suo primo stipendio allo Sporting era di 1 milione di euro, 20 anni fa. Da allora è stato un crescendo inarrestabile: quasi 6 milioni al Manchester United, 10 al Real Madrid ritoccati nel tempo fino a raggiungere i 21 milioni.

Poi è passato alla Juve (2018) che gli ha offerto 31 milioni a stagione grazie a una legge che non l’obbliga a raddoppiare la somma netta per pagare le tasse. Ora il tetto dei 200 milioni, tutto compreso, testimonial saudita in testa.

In carriera, secondo la rivista americana Forbes, Ronaldo ha messo insieme un patrimonio netto di 500 milioni. Ora in Arabia, con i contratti sauditi e sponsor vari, si suppone ragionevolmente che CR7 abbia superato i 2 miliardi. Certo, la sua carriera è straordinaria: 5 palloni d’oro, 5 Champions, 4 Coppe del Mondo per Club. Con il Portogallo ha segnato 135 gol in 217 partite. Con il suo club attuale ha vinto la Champions dei Paesi Arabi. Da settembre lo allena Stefano Pioli, 59 anni, ex Inter, Fiorentina e Milan ( i suoi 3 ultimi club italiani) prima di passare al club saudita.

Cr7 senza limiti

Cristiano Ronaldo non si pone limiti. Sta inseguendo nuovi record. Due in particolare: quota mille gol (gliene mancano 83) e il Mondiale a 41 anni da protagonista. Può farcela, è ritenuto giustamente uno dei migliori giocatori di tutti i tempi, il marcatore più prolifico nella storia del calcio, nonché il detentore dei primati di presenze e di reti nelle nazionali di calcio.

Con la nazionale portoghese, della quale è primatista di presenze e reti, ha preso parte a 5 edizioni del Campionato Mondiale e a 6 edizioni del Campionato d’Europa. E’ anche l’unico calciatore andato a segno in 5 edizioni del Campionato del Mondo. Di più: ha vinto 5 volte consecutive il Pallone d’Oro e ha ottenuto 4 Scarpe d’Oro. E non è finita qui.

Gli altri super ricchi

Tra gli altri super ricchi, il primo degli americani, in classifica con 62 milioni di dollari, è il cestista Jayson Tatum, 26 anni, stella dei Boston Celtics, oro nelle 2 ultime olimpiadi (Tokyo e Parigi). Detiene il record come giocatore più giovane della storia dei Boston a raggiungere i 60 punti in una partita.

Tatum detiene anche il record per il maggior numero di punti segnati in una partita dell’All Star Game (55 punti) ed è scavalcato solo da Shoel Ohtani, 30 anni, giocatori di baseball giapponese, lanciatore, esterno e battitore designato per i Los Angeles. Un gigante di 193cm. Mancino quando batte e destro quando lancia.

Dopo questo trio eccezionale c’è Leo Messi, ex stella del Barcellona, dal luglio 2023 in America dove gioca con l’Inter Miami. Anche lui ha un contratto fino al 2025 con un ingaggio sui 60 milioni. Non si sa ancora se rinnoverà con il Club della Florida.

Messi è tallonato da Verstappen, il pilota della Red Bull (Formula 1) con 58,3 milioni di euro, seguito da Patrick Mahomes, 29 anni, giocatore di football americano, quarterback per il Kansas City. Nel ciclismo il re assoluto è Tadej Pogacar punta di diamante della Uae: 8 milioni di stipendio all’anno.