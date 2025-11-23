Rugby, la nazionale italiana pha concluso a Genova con una vittoria l’ultimo test match di novembre. Battuto il Cile con il punteggio di 34-19 .

Nella sfida delle “ Quinter Nations Series “ gli azzurri hanno conquistato la vittoria con due mete a testa per Di Bartolomeo e Ioana oltre alla marcatura di Capuozzo. Niccolò Cannone è pstato eletto miglior giocatore della partita.

La nazionale italiana ha chiuso il trittico novembrino con 2 vittorie su 3. Match controllato nei primi 35’ poi qualche disattenzione, e gli avversari in crescita, hanno portato alla concessione delle mete cilene. Ma sul 15-14 i ragazzi del ct Quesada hanno reagito aumentando il gap indispensabile per il successo finale.

TRITTICO POSITIVO PER IL NOSTRO RUGBY

Dopo aver battuto l’Australia a Udine gli azzurri hanno superato i sudamericani pur soffrendo un po’. Mai in discussione il risultato finale. Il ct Quesada ne ha approfittato per fare esperimenti ma forse ha osato troppo. Nel primo tempo l’unica vera gioia è stata la prima meta in azzurro del tallonatore Tommaso Di Bartolomeo, il secondo tempo e’ partito sulla falsa riga del primo. Dalle tribune sono emersi anche alcuni timidi fischi che hanno svegliato gli azzurri. E così è arrivata la seconda marcatura di Di Bartolomeo (22-14) che ha ristabilito i valori in campo. Buono l’esordio dei due 19enni Edoardo Todaro e Opoku Gyamfi.

LE PAROLE DI GONZALO QUESADA

Il ct ha ammesso :” Non possiamo essere completamente soddisfatti ma eccellente e’ stato il lavoro degli avanti. Devo aggiungere prima di tutto che è stato un novembre molto positivo, il pubblico è stato incredibile: i tifosi a Torino, Udine e Genova sono stati impressionanti. L’ obiettivo più grande di questa squadra era quello di far sì che più ragazzi giochino a rugby e vedere questo sostegno e così tanta positività ci ha confortato.

Contro il Cile ci sono stati 10 cambi in formazione, tanti giocatori nel gruppo 23 che non giocavano quasi da 1 mese. Abbiamo voluto tenere i cileni nel loro campo, sotto pressione e lasciare che calassero le loro energie. Ci siamo riusciti”.